Beşiktaş'ta Cenk Tosun krizi! İpler koptu, yeni takım arıyor... Yönetime resti çekti

Süper Lig'in ilk 7 haftasının sonunda 4 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyetle topladığı 13 puanla 4. sırada yer alana Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'nde ise yoluna namağlup şekilde devam ediyor.

Sezon başında yaptığı birçok transferle kadrosunu kuvvetlendiren Siyah-Beyazlılar'da iç transferde yeni gelişmeler yaşanırken, yıldız isim Cenk Tosun'un sözleşmesinin akıbeti uzun zamandır merak ediliyordu.

CENK İLE İPLER KOPTU

Asbaşkan Emre Kocadağ’ın yürüttüğü görüşmelerde sonuç alınamayınca önceki gün Başkan Ahmet Nur Çebi, yıldız oyuncu ile biraraya geldi. Kulübün, yıllık 1.1 milyon Euro’luk teklifini kabul etmeyen Cenk’le böylece ipler koptu.

YENİ TAKIM ARIYOR

Cenk’in transfer olmak için ABD’den takım arayışına geçtiği öğrenildi. Öte yandan aynı şekilde sözleşme uzatılamayan Salih Uçan ile de Başkan Çebi son görüşmeyi yapacak. Salih, yıllık 45 milyon TL garanti ücret isterken kulüp son olarak 27 milyon önermişti.

