Beşiktaş'ta Cyle Larin sezona iyi başladı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü atarak 3 puan kazandıran Cyle Larin, bu sezon attığı gollerle 2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı.

Siyah-beyazlı ekibe 2017-2018 sezonunun devre arasında MLS takımı Orlando City'den transfer edilen Cyle Larin bu sezon oynadığı resmi maçların yarısında takımına gol katkısı sağladı.

SERGEN YALÇIN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu sezon 8 resmi maçta forma verdiği Kanadalı oyuncu, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarının yanı sıra 6 lig maçında da forma giyen Larin toplam 8 karşılaşmada 4 kez gol sevinci yaşayarak yüzde 50 gol ortalaması ile oynadı ve ilk dönemlerindeki gol sayısını 8 maçta yakaladı.

PAOK ile deplasmanda oynanan ve siyah-beyazlıların 3-1 kaybettiği karşılaşmada bu sezonki ilk gol sevincini yaşayan Kanadalı oyuncu, Sergen Yalçın'ın ligde vazgeçemediği isimlerden oldu ve tüm lig maçlarında forma giydi.