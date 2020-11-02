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Beşiktaş vites yükseltti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.11.2020 10:59 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor engelini Larin’in golüyle 1-0 geçen ve puanını 10’a yükselten Beşiktaş’ta hedef seriye bağlamak. Sergen Yalçın, takımın kapasitesinin yüzde 100’e ulaşması için ekstra mesai harcıyor.

Beşiktaş vites yükseltti

Beşiktaş’ta Yeni Malatyaspor karşısında alınan 3 puanla yüzler gülerken takımın kalesinde pozisyon vermemesi en olumlu gelişme olarak yorumlandı. Geride kalan 5 lig ve 2 Avrupa maçında kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez bir maçı gol yemeden tamamlarken, kalesinde de tehlike yaşamadı. Yeni Malatyaspor’a karşı üstün bir oyun ortaya koymasına karşın hücum hattında bitiricilik konusunda sorun yaşayan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, antrenmanlarda bu konunun üzerinde duracak.

ROSİER VE GHEZZAL SEVİNCİ

Siyah-beyazlılarda transferin son günlerinde kadroya katılan sağ bek Rosier ve kanat oyuncusu Ghezzal’ın performansları da yüzleri güldürdü. İki futbolcunun da antrenman eksiği olmasına karşın Yeni Malatyaspor maçında üst seviyede oynaması, bu bölgedeki eksiğin giderildiğini gösterdi. Larin’in golünde asist yapan Ghezzal, Rosier’le birlikte iyi bir ikili oluştururken, Sergen Yalçın aynı durumun sol kanatta da yaşanmasını istiyor. Sezon başında en çok eleştirilen isimlerden birisi olmasına karşın son haftalarda özellikle savunma anlamında adım adım performansını artıran N’Sakala beklentileri karşılamaya başlarken, sol kanatta forma giyen N’Koudou’nun da iyileşerek 11’e girmesi bekleniyor.

SERGEN YALÇIN, ABOUBAKAR VE LARİN'E GÜVENİYOR

Yeni Malatyaspor karşısında birçok pozisyon üretmesine karşın son vuruşlarda sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın hücum hattına güveniyor. Aboubakar ve Larin’in yanı sıra bu bölgede forma giyen Güven Yalçın’ın da önümüzdeki haftalarda tam kapasiteye çıkacağını belirten Yalçın, gol yollarındaki bu isimlerin, siyah-beyazlı ekibin yükünü çekeceğine inanıyor.

Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarından 6 puan çıkaran siyah-beyazlılar, bu formunu önümüzdeki haftalarda da sürdürmenin peşinde. Haftaya Gaziantep deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, ardından zorlu bir fikstüre girecek. İç sahada Başakşehir’le oynayacak olan siyah-beyazlılar, peşinden Fenerbahçe deplasmanına gidip ardından Kasımpaşa’yı konuk edecek. Kartal daha sonra ise lider Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda hedef bu 5 maçtan maksimum puanla ayrılmak ve zirve yarışında söz sahibi olmak.

(İHA)

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