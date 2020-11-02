Beşiktaş vites yükseltti

Beşiktaş’ta Yeni Malatyaspor karşısında alınan 3 puanla yüzler gülerken takımın kalesinde pozisyon vermemesi en olumlu gelişme olarak yorumlandı. Geride kalan 5 lig ve 2 Avrupa maçında kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez bir maçı gol yemeden tamamlarken, kalesinde de tehlike yaşamadı. Yeni Malatyaspor’a karşı üstün bir oyun ortaya koymasına karşın hücum hattında bitiricilik konusunda sorun yaşayan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, antrenmanlarda bu konunun üzerinde duracak.

ROSİER VE GHEZZAL SEVİNCİ

Siyah-beyazlılarda transferin son günlerinde kadroya katılan sağ bek Rosier ve kanat oyuncusu Ghezzal’ın performansları da yüzleri güldürdü. İki futbolcunun da antrenman eksiği olmasına karşın Yeni Malatyaspor maçında üst seviyede oynaması, bu bölgedeki eksiğin giderildiğini gösterdi. Larin’in golünde asist yapan Ghezzal, Rosier’le birlikte iyi bir ikili oluştururken, Sergen Yalçın aynı durumun sol kanatta da yaşanmasını istiyor. Sezon başında en çok eleştirilen isimlerden birisi olmasına karşın son haftalarda özellikle savunma anlamında adım adım performansını artıran N’Sakala beklentileri karşılamaya başlarken, sol kanatta forma giyen N’Koudou’nun da iyileşerek 11’e girmesi bekleniyor.