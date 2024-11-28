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Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı! Üst üste alınan mağlubiyetlerin faturası ona kesildi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.11.2024 23:22
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan'da ev sahibi olduğu karşılaşmada İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildi. Bu yenilgi sonrası teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı! Üst üste alınan mağlubiyetlerin faturası ona kesildi...

Ligde peş peşe gelen kötü sonuçları Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla telafi etmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlı ekip, istediği oyunu sahaya yansıtamadı. İlk yarının uzatma dakikasında yediği golün ardından soyunma odasına 2-1 mağlup giren Beşiktaş, Ciro Immobile'nin kaçırdığı penaltıyla beraberlik şansından yararlanamadı. Karşılaşmanın bitmesine 10 dakika kala üçüncü golü atan Maccabi Tel Aviv, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

Mynet ÖZEL - Emre ŞEN

GIOVANNI İLE YOLLAR AYRILDI

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Üst üste alınan kötü sonuçların faturası Giovanni van Bronckhorst'a kesildi. Futbol A.Ş'nin başkanı Hüseyin Yücel, yöneticileriyle yaptığı toplantı sonrası ayrılık kararı aldı. Resmi duyuru kısa süre içinde yapılacak.

SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET

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Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilmişti. Birçok sıkıntı içinde olan siyah-beyazlılarda oyuncuların maaşlarının bir süredir ödenmediği öğrenildi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
1 - 3
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
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