Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı! Üst üste alınan mağlubiyetlerin faturası ona kesildi...

Ligde peş peşe gelen kötü sonuçları Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla telafi etmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlı ekip, istediği oyunu sahaya yansıtamadı. İlk yarının uzatma dakikasında yediği golün ardından soyunma odasına 2-1 mağlup giren Beşiktaş, Ciro Immobile'nin kaçırdığı penaltıyla beraberlik şansından yararlanamadı. Karşılaşmanın bitmesine 10 dakika kala üçüncü golü atan Maccabi Tel Aviv, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

Mynet ÖZEL - Emre ŞEN

GIOVANNI İLE YOLLAR AYRILDI

Üst üste alınan kötü sonuçların faturası Giovanni van Bronckhorst'a kesildi. Futbol A.Ş'nin başkanı Hüseyin Yücel, yöneticileriyle yaptığı toplantı sonrası ayrılık kararı aldı. Resmi duyuru kısa süre içinde yapılacak.

SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET

Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilmişti. Birçok sıkıntı içinde olan siyah-beyazlılarda oyuncuların maaşlarının bir süredir ödenmediği öğrenildi.