Beşiktaş'ta Güven Yalçın, 36 dakikada 22 forveti geçti

Beşiktaş, Süper Lig’in son haftasında Kasımpaşa’yı sahasında 3-2 mağlup ederken, siyah-beyazlıların gollerini ilk yarıda Güven Yalçın kaydetmişti. Genç futbolcu, 10, 44 ve 45+1. dakikalarda ağları havalandırarak 36 dakikada hat-trick yaptı.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in A Milli Takım kadrosuna da dahil ettiği Güven, Kasımpaşa maçındaki 36 dakikalık performansıyla, Süper Lig’deki 22 forveti gölgede bıraktı. Karşılaşmanın ilk yarısında attığı 3 golle, Frey, Adebayor, Sakho, Umut Nayir, Eren Tozlu ve Sunu’nun lig boyunca attığı gol sayısı kadar skor kaydeden Güven Yalçın, Süper Lig’deki 16 forvetin ise sezon boyunca attığı gol sayısını 1 maçta geçmeyi başardı.

12 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Bu sezon Süper Lig’de 22. maçına çıkan Güven Yalçın, bu maçlarda bin 96 dakika sahada kalırken 8 gol atıp 4 de asist yaptı. 12 gole direkt etki eden Güven Yalçın, her 91 dakikada ya gol attı ya da asist yaptı. Kasımpaşa karşısında takımın en iyisi olan ve 36 dakikada attığı 3 golle Süper Lig’deki 6 forvetin 1 sezonluk performansını yakalayan genç futbolcu, 16 ismi ise geride bıraktı. Güven Yalçın’ın Kasımpaşa maçındaki performansıyla ligde yakaladığı ya da geride bıraktığı forvetler şu şekilde: