Beşiktaş'ta Hasan Arat ve yönetimine 3 konuda tepki var!

Beşiktaş'ta 6 Aralık 2023'te görevi devralan Hasan Arat ve yönetimine muhalefetten tepki var.

BORSADA SERMAYE ARTIRIMI

Kulüp, 2 Nisan'da, yüzde 250 bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Beşiktaş, buradan yaklaşık 1 milyar 200 milyar lira gelir hedefliyor. Siyah-beyazlı yönetimin, gelecek parayı transferde değerlendireceği iddia ediliyor.

BEYMEN VE KATAR

Bir diğer konu ise başkan Hasan Arat’ın yönetim kurulu üyeliğini yaptığı Beymen firmasının Katarlı bir firmaya ait olması ve Beşiktaş'ın, Katarlı Nasser Al-Khelaifi’nin hissedarı olduğu Portekiz'in Braga Kulübünden Al Musrati’yi rekor bedelle transfer etmesi.

PASSOLİG VE ÇALIK HOLDİNG

Üçüncü ve son mesele ise Hasan Arat'ın 2020-2022 yılları arasında Passolig'i yani Aktif Bank'ı bünyesinde bulunduran Çalık Holding’de yönetim kurulu üyesi olması.





