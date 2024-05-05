SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta Hasan Arat ve yönetimine 3 konuda tepki var!

Beşiktaş'ta Hasan Arat ve yönetimine 3 konuda tepki var!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.05.2024 16:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta aralık ayında göreve gelen Hasan Arat yönetimiyle ilgili flaş iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynamak isteyen siyah-beyazlıların muhalefetinden üç konuda itiraz var.

Beşiktaş'ta Hasan Arat ve yönetimine 3 konuda tepki var!

Beşiktaş'ta 6 Aralık 2023'te görevi devralan Hasan Arat ve yönetimine muhalefetten tepki var.

BORSADA SERMAYE ARTIRIMI

Kulüp, 2 Nisan'da, yüzde 250 bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Beşiktaş, buradan yaklaşık 1 milyar 200 milyar lira gelir hedefliyor. Siyah-beyazlı yönetimin, gelecek parayı transferde değerlendireceği iddia ediliyor.

BEYMEN VE KATAR

Bir diğer konu ise başkan Hasan Arat’ın yönetim kurulu üyeliğini yaptığı Beymen firmasının Katarlı bir firmaya ait olması ve Beşiktaş'ın, Katarlı Nasser Al-Khelaifi’nin hissedarı olduğu Portekiz'in Braga Kulübünden Al Musrati’yi rekor bedelle transfer etmesi.

PASSOLİG VE ÇALIK HOLDİNG

Üçüncü ve son mesele ise Hasan Arat'ın 2020-2022 yılları arasında Passolig'i yani Aktif Bank'ı bünyesinde bulunduran Çalık Holding’de yönetim kurulu üyesi olması.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadın Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray!Kadın Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray!
Hollanda’da şampiyon 2 hafta kala belli oldu!Hollanda’da şampiyon 2 hafta kala belli oldu!
Galatasaray, Fatih Terim'in prensini transfer ediyor!Galatasaray, Fatih Terim'in prensini transfer ediyor!
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş hasan arat sezon da, kulübün
En Çok Okunan Haberler
Lüks villada sır ölüm! Eğlence sırasında feci şekilde can verdi

Lüks villada sır ölüm! Eğlence sırasında feci şekilde can verdi

Lüks araçla alevlenen tartışmalara son noktayı koydu!

Lüks araçla alevlenen tartışmalara son noktayı koydu!

Galatasaray'da Icardi takıma veda ediyor iddiası!

Galatasaray'da Icardi takıma veda ediyor iddiası!

Eyüpspor'un yenemediği tek takım var!

Eyüpspor'un yenemediği tek takım var!

Ancelotti'den maç sonu Arda için çok ilginç açıklama!

Ancelotti'den maç sonu Arda için çok ilginç açıklama!

Galatasaray, Fatih Terim'in prensini transfer ediyor!

Galatasaray, Fatih Terim'in prensini transfer ediyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.