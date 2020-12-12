Beşiktaş'ta hedef 4'te 4

Lige iyi bir giriş yapamayan ancak son 6 lig maçında 5 galibiyet alarak üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatan Beşiktaş, zirve yarışı için kritik bir mücadeleye çıkacak.

Galatasaray’ın bay geçtiği haftada 23 puanlı rakiplerinden Alanyaspor’a konuk olacak olan siyah-beyazlılar, bu maçı kazanması halinde hem Alanyaspor hem de Galatasaray’la arasındaki puan farkını 1’e indirmeyi başaracak. Son 3 maçında Başakşehir’i 3-2, Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 ve iç sahada Kasımpaşa’yı 3-0 yenerek 9 puan toplayıp, rakip filelere 10 gol atan Sergen Yalçın’ın ekibi, performansını üst seviyeye taşıdı.

JOSEF, HASİC VE LARİN DÖNÜYOR

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan ve Kasımpaşa maçında riske edilmeyen Josef de Souza, bu maçla birlikte formasına kavuşuyor. Hafta içi yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışan Brezilyalı oyuncu, Sergen Yalçın’ın 11’de düşündüğü isimlerin başında geliyor. Covid-19 testi negatife dönen genç oyuncu Ajdin Hasic de bu maçta forma giyebilecek durumda. Fenerbahçe karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Kasımpaşa maçında cezalı olan Kanadalı oyuncu Cyle Larin de cezasını tamamladı. Siyah-beyazlılarda Gökhan Töre ve Adem Ljajic’in sakatlıkları sürüyor. 2 futbolcu, Alanya deplasmanına götürülmeyecek. Takımın önemli isimlerinden Valentin Rosier ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcu, Alanyaspor deplasmanında sarı kart görmesi halinde BB Erzurumspor karşısında forma giyemeyecek.