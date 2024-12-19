Beşiktaş’ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, başkan adaylığı dilekçelerini teslim etti

Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden divan başkanlığının yaptığı açıklamada, "22-29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak;

Tüzüğümüz hükmü gereği genel kurulumuza katılma hakkına sahip en az 250 üyenin yazılı önerisi ile adaylık başvurusuna hak kazanan Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı başkan adaylığı dilekçelerini vermiş ve geçici yönetim kurulu listelerini başkanlığımıza teslim etmişlerdir. Her iki adaya da başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.