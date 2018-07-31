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Beşiktaş'ta Jeremain Lens rüzgarı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.07.2018 10:00 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, kamp dönemi ve antrenmanlardaki performansıyla Teknik Direktör Şenol Güneş'in yüzünü güldürüyor. Geçen sezonki tutuk görüntüsünü üzerinden atan tecrübeli futbolcu, istekli görüntüsüyle eski günlerine döneceğinin sinyallerini verdi.

Beşiktaş'ta Jeremain Lens rüzgarı

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Sunderland'den kadrosuna kattığı ancak performansıyla hayal kırıklığı oluşturan Jeremain Lens, yeni sezona çok iyi hazırlandı.

Özellikle antrenmanlardaki performansıyla dikkat çeken Hollandalı futbolcu, Teknik Direktör Şenol Güneş'in de gözüne girdi. Sezon başında basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında bu futbolcu için "Kulüp bulursa gitmeli" diyen Güneş'in, Lens'in kamp dönemindeki performansıyla, bu futbolcu hakkındaki olumsuz görüşleri de değişti. B36 Torshavn ile oynanan ilk maçta 11'de sahaya çıkan ve siyah-beyazlıların ilk golünü atıp, ikinci golünün de asistini yapan Lens, vasat rakip karşısında ciddi futboluyla da dikkat çekti. Perşembe günü oynanacak olan rövanş maçında bu futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürecek olan Şenol Güneş, Lens'in gelişiminden oldukça memnun.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
GEÇEN SENE DÖKÜLDÜ.HİÇ BİR İŞE YARAMADI. İNŞALLAH BU SENE DİYELİM.HİÇ UMMUYORUM AMA.
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