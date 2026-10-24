SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'ta Junior Olaitan sürprizi! İngiliz kulüpleri peşinde

Beşiktaş'ta Junior Olaitan, ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Siyah-beyazlı formayla özellikle Avrupa arenasında etkili olan 24 yaşındaki oyuncunun, Premier Lig ve Championship ekiplerinin radarına girdiği belirtiliyor.

Beşiktaş'ta Junior Olaitan sürprizi! İngiliz kulüpleri peşinde
Burak Kavuncu
Junior Olaitan

Junior Olaitan

BEN Benin
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ın geçen sezon Göztepe'den 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Junior Olaitan, bu sezon sergilediği performansla öne çıkıyor.

AVRUPA KUPALARINDA TAKIMIN EN ETKİLİ İSİMLERİNDEN BİRİ

Beşiktaş ta Junior Olaitan sürprizi! İngiliz kulüpleri peşinde 1

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile oynadığı karşılaşmada Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydeden Junior Olaitan, bu sezon uluslararası arenadaki performansıyla dikkat çekti.

Beninli futbolcu, Avrupa maçlarında kaydettiği 1 gol ve 5 asistle Beşiktaş'ın bu alanda en fazla gol katkısı sağlayan oyuncusu konumunda bulunuyor.

SON İKİ SEZONUN PERFORMANSINI GERİDE BIRAKTI

Beşiktaş ta Junior Olaitan sürprizi! İngiliz kulüpleri peşinde 2

Junior Olaitan, geride kalan iki sezonda ayrı ayrı 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise şimdiden toplam 8 gole doğrudan katkı sağlayarak kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor.

Süper Lig'de de takımına 2 asistlik katkı veren 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, istikrarlı görüntüsüyle teknik ekibin önemli isimleri arasında yer alıyor.

İNGİLTERE'DEN KULÜPLERİN RADARINDA

Beşiktaş ta Junior Olaitan sürprizi! İngiliz kulüpleri peşinde 3

Olaitan'ın yükselen performansının Avrupa'daki kulüplerin ilgisini çektiği ifade ediliyor. Premier Lig ve Championship'te mücadele eden bazı takımların Beninli futbolcuyu transfer listelerine aldığı öne sürülüyor.

Beşiktaş'ın geçen sezon Göztepe'den 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Olaitan'ın geleceği, sezonun kalan bölümünde göstereceği performansa göre şekillenebilir.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Eyüpspor - Kasımpaşa maç anlatımı!CANLI | Eyüpspor - Kasımpaşa maç anlatımı!
Fenerbahçe'de derbi sonrası bomba iddia! İsmail Kartal'ın yerine...Fenerbahçe'de derbi sonrası bomba iddia! İsmail Kartal'ın yerine...
Anahtar Kelimeler:
transfer Crystal Palace beşiktaş Junior Olaitan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Tom Barrack ve Trump'tan İran açıklaması! "Bu hafta sonu vurabiliriz"

Tom Barrack ve Trump'tan İran açıklaması! "Bu hafta sonu vurabiliriz"

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

İddialar gündem olmuştu! Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'fon' açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'fon' açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.