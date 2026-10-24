Beşiktaş'ta Junior Olaitan sürprizi! İngiliz kulüpleri peşinde

Beşiktaş'ın geçen sezon Göztepe'den 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Junior Olaitan, bu sezon sergilediği performansla öne çıkıyor.

AVRUPA KUPALARINDA TAKIMIN EN ETKİLİ İSİMLERİNDEN BİRİ

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile oynadığı karşılaşmada Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydeden Junior Olaitan, bu sezon uluslararası arenadaki performansıyla dikkat çekti.

Beninli futbolcu, Avrupa maçlarında kaydettiği 1 gol ve 5 asistle Beşiktaş'ın bu alanda en fazla gol katkısı sağlayan oyuncusu konumunda bulunuyor.

SON İKİ SEZONUN PERFORMANSINI GERİDE BIRAKTI

Junior Olaitan, geride kalan iki sezonda ayrı ayrı 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise şimdiden toplam 8 gole doğrudan katkı sağlayarak kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor.

Süper Lig'de de takımına 2 asistlik katkı veren 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, istikrarlı görüntüsüyle teknik ekibin önemli isimleri arasında yer alıyor.

İNGİLTERE'DEN KULÜPLERİN RADARINDA

Olaitan'ın yükselen performansının Avrupa'daki kulüplerin ilgisini çektiği ifade ediliyor. Premier Lig ve Championship'te mücadele eden bazı takımların Beninli futbolcuyu transfer listelerine aldığı öne sürülüyor.

Beşiktaş'ın geçen sezon Göztepe'den 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Olaitan'ın geleceği, sezonun kalan bölümünde göstereceği performansa göre şekillenebilir.