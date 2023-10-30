Beşiktaş'ta krizlerin ardı arkası kesilmiyor! İddiaya göre Burak Yılmaz, Rebic'i antrenmandan kovdu

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından yapılacak genel kurula kadar takımın emanet edildiği Burak Yılmaz, şu ana kadar takımın başında pek iyi sonuçlar alamazken, kendisi için oldukça ilginç bir iddia ortaya atıldı.

ANTRENMANDAN KOVDU

Son günlerde pek de iyi günler geçirmeyen Siyah-Beyazlılar'da bir kriz daha baş gösterdi. Serdar Sarıdağ'ın haberine göre Gaziantep FK maçı öncesi yapılan antrenmanda isteksiz tavırları ve istediklerini yapmaması nedeniyle Burak Yılmaz, 'Haydi kardeşim, çık idmandan' dedi ve Rebic'i antrenmandan kovdu.

BEŞİKTAŞ 2 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Beşiktaş, Ante Rebic'i sezon başında 2.5 milyon euro garanti ücret ve 280 bin euro imza parasıyla 2 yıllığına kadrosuna katmıştı. 30 yaşındaki Hırvat hücumcu, oynadığı 9 resmi maçta 205 dakika süre aldı ve skora gol - asist katkısı yapamadı.





