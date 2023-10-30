SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta krizlerin ardı arkası kesilmiyor! İddiaya göre Burak Yılmaz, Rebic'i antrenmandan kovdu

Beşiktaş'ta krizlerin ardı arkası kesilmiyor! İddiaya göre Burak Yılmaz, Rebic'i antrenmandan kovdu

30.10.2023 14:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası krizlere bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Burak Yılmaz Ante Rebic'i isteksiz tavırları ve istediklerini yapmaması nedeniyle idmandan kovdu. İşte detaylar...

Ante Rebic

Ante Rebic

HIR Hırvatistan
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından yapılacak genel kurula kadar takımın emanet edildiği Burak Yılmaz, şu ana kadar takımın başında pek iyi sonuçlar alamazken, kendisi için oldukça ilginç bir iddia ortaya atıldı.

ANTRENMANDAN KOVDU

24-ekim-antrenman-fotograflari-980-000040

Son günlerde pek de iyi günler geçirmeyen Siyah-Beyazlılar'da bir kriz daha baş gösterdi. Serdar Sarıdağ'ın haberine göre Gaziantep FK maçı öncesi yapılan antrenmanda isteksiz tavırları ve istediklerini yapmaması nedeniyle Burak Yılmaz, 'Haydi kardeşim, çık idmandan' dedi ve Rebic'i antrenmandan kovdu.

BEŞİKTAŞ 2 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

64c8059980a033252802bb0a

Beşiktaş, Ante Rebic'i sezon başında 2.5 milyon euro garanti ücret ve 280 bin euro imza parasıyla 2 yıllığına kadrosuna katmıştı. 30 yaşındaki Hırvat hücumcu, oynadığı 9 resmi maçta 205 dakika süre aldı ve skora gol - asist katkısı yapamadı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hat trick sonrası dünya Dzeko'yu konuşuyor! "Durdurulamıyor"Hat trick sonrası dünya Dzeko'yu konuşuyor! "Durdurulamıyor"
İsmail Kartal, Aykut Kocaman'ı yakaladı!İsmail Kartal, Aykut Kocaman'ı yakaladı!
G.Saray'da şaşkına çeviren 'Icardi' kararı!G.Saray'da şaşkına çeviren 'Icardi' kararı!
Anahtar Kelimeler:
Burak Yılmaz son dakika ante rebic beşiktaş idman Şenol Güneş yaşında yıllık

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu

Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.