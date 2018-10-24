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Beşiktaş'ta Ljajic, Pepe ve Babel sakatlıkları sebebiyle Genk maçında oynamayacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.10.2018 15:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Genk maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta Ljajic, Pepe ve Babel sakatlıkları sebebiyle Genk maçında oynamayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Genk maçından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle;

"Beşiktaş'ta olmaktan mutluyum, başkan da benim burada olmamdan mutlu. Eğer bir sorun olursa oturur konuşuruz ama böyle bir gündem yok. Yardımcı hocalar ile alakalı hiç bir sorunum yok. Ben buraya çakılı kalmayacağım,yaşım belli,bunun kararını yönetimler verir. Bunlar bizi karıştırmak için yapılıyor.Beni para üzerinden eleştirenlere önerim, aldıkları paraları devlete hibe etsinler, ben de Beşiktaş'tan bu sene alacağım tüm parayı hibe edip, Beşiktaş'ta kalmaya devam edeceğim. Madem televizyondaki yorumcular krizi düşünüyor bu kadar aldıkları paraları kurumlarından almasınlar devlete bağışlasınlar. Ben de bir yıllık ücretimi bağışlayacağım. Ben Beşiktaş'ta mutluyum diyorum."

Pepe, Babel, Ljajic, Güven, Atiba yarınki maçta yok

"Genk grubun en iyi takımlarından. Avrupa'da bugünün formatıyla en iyi oynayan ekiplerden biri. Her takımın üç puanı var grupta, burada ve oradaki iki maçın çok büyük önemi var. Takım halinde savaşırsak en iyisinin olacağını düşünüyoruz. Pepe, Babel, Ljajic, Güven, Atiba yarın olmayacaklar. Güven ve Atiba zaten listede yoklar. Diğer oyuncuların durumlarında bugün antrenmanda bakacağız. İlk kayıp maçımızda(Malmö) güven kaybettik, kazanacağımız bir maçtı. Ligde kaybedilen 12 puana baktığımızda her maçı kazanabileceğimiz yapıda ve güçte olduğumuzu düşünüyoruz. Baktığımızda değişik bir format ortaya çıktı, bazen ilk yarı bazen ikinci yarıda kötü oynadık. Bu sıkıntılar hep bizi etkiledi. Herkes için sahaya çıkınca en iyi performans gösterilmeli. Geç transfer, hazırlık dönemini iyi geçirmeme, milli takım gibi etkenlerden dolayı dalgalanmalar olacaktır. Takım bütünlüğü tartışılıyor ama oyuncularımız bireysel olarak performanslarının altında."

"Forvette düşündüğümüz bir performans üretemedik, savunmada da sık sık değişiklik yapmak zorunda kaldı. Penaltı kaçıyor, gol kaçıyor, moral bozukluğu yaşanıyor, biz bunu değiştiremedik. Antalya ve Göztepe maçları var kaybettiğimiz. Antalya maçını gördünüz, Göztepe maçından zaten şikayetçi değilim. Demoralizasyonu yenemedik, bu sıkıntılarımız var, bu konuda tüm eleştirileri kabul ederim. Bunları aşacak maçlarımız var. Önümüzdeki maçlar bakmamız lazım. Geriye dönüp bakarsak önümüzü göremeyiz. Kazansak fark bir puan olacaktı ki biz tüm maçları kazanıp lider de olabilirdik. Tüm taraftarlar size güveniyorsa siz de kendinize güvendiğinizde bu sonucu elde ederiz dedim oyunculara. Yarın kazanılacak maç lig için moral, Avrupa için puan olarak iyi olacak. Ne olursa olsun bu takımın savaşacak gücü var. Tüm oyuncuların savaştığını düşünüyorum ama dalgalanmayı kabul ediyorum, taraftarlar haklılar, onlar için buradayız, onlara borçlu hissediyoruz."

"Burada adımı ben atacağım, oyuncular atacak. Bunu en iyi yapacak kadro elimizde var. Eksikler oldu, gidenler-gelenler oldu ama bunlar geride kaldı, bu halimizle de maç kazanacak güçte olduğumuzu düşünüyorum. Yarından itibaren kazanarak bunu başaracağız. Grupta hangi takımlar daha iyi derseniz, Genk iyi bir takım. Malmö ve Sarpsborg daha geride. Burada Sarpsborg'u çok rahat yendik, 4-0 5-0 olabilecekken sonda gol yedik. İkinci maçta da daha çok pozisyon bulurken gol yedik. Önümüzdeki iki maçta kazanarak durumu değiştirmek istiyoruz. Örneğin Antalya maçında dört atakta üç tane yedik. Şu an sonuçsal olarak ve oyun olarak istediğimiz kıvamda değiliz, bunun üzerinde çalışıyoruz."

"Kadro aynı olabilir ama yeni gelenler de var, eskilerden de yer değişkliği olanlar var. Geçen sezon Pepe-Tosic oynarken bu sezon Pepe-Vida yaptık, yarın Pepe kesin yok, Vida oynayabilir yarın. Akşam antrenmanında bakacağız kimin oynayacağına. Dün Vagner ayrı çalıştı, ayağında ağrı vardı. Bugün kim nedir, ne değildir bakacağız. Ufak tefek sakatlıklarımız oldu. Kamuoyuna yanlış bilgilendirme yapıp 16 oyuncu dediler."

"Forvette sayısal fazlalık var ama verimsel olarak sıkıntı var. Vagner çok iyi bir oyuncu ama bizde çok çalışmasına rağmen istediği verimi alamadı. Bir an evvel gol atma isteğiyle üretimi, verimi düşüyor. Yoksa yetenek olarak en iyi oyunculardan birisi."

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