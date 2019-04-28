Beşiktaş'ta Muhayer Oktay'ın doğum günü kutlandı

Beşiktaş'ın devre arasında Fotruna Düsseldorf'ten kadrosuna kattığı Muhayer Oktay 20 yaşına girdi. Genç futbolcu için Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde doğum günü pastası kesildi. Teknik Direktör Şenol Güneş ve takım arkadaşlarının kutladığı Muhayer pastasını kestikten sonra kendisi için yapılan sürpriz nedeniyle teknik ekip ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.
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