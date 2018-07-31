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Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek'in sözleşmesi feshediliyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.07.2018 09:47 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta yeni sezon planları içerisinde yer almayan Mustafa Pektemek için yönetim flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek'in sözleşmesi feshediliyor

Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla geçen sezon 8 maça çıkıp sadece 130 dakika görev yapabilen Mustafa Pektemek, 1 gollük performans ortaya koymuştu. Teknik direktör Şenol Güneş’in kadro alternatifleri arasında yer almayan 29 yaşındaki futbolcunun, 1.7 milyon Euro’luk maaşını göz önünde bulunduran yönetim, bu isimle ayrılık kararı aldı. Siyah-Beyazlılar’ın, bu kararını oyuncunun menajerine ilettiği ve 750 bin Euro karşılığında sözleşme fesh etme önerisinde bulunduğu kaydedildi. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş mustafa pektemek

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Pektemek demek gol demekti bir zamanlar :)
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