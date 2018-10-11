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Beşiktaş'ta Ryan Babel'den flaş hamle!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.10.2018 09:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Ryan Babel'in, kulüple 1 yıllık kontratı bulunmasına rağmen yönetimin yeni sözleşme konusunda adım atmaması sebebiyle tedirgin olduğu kaydedildi. Hollandalı oyuncunun, bu konu için milli ara sonrasında menajerini kulübe göndereceği bildirildi.

Beşiktaş'ta Ryan Babel'den flaş hamle!

Beşiktaş'ta Ryan Babel'in, kulüple 1 yıllık kontratı bulunmasına rağmen yönetimin yeni sözleşme konusunda adım atmaması sebebiyle tedirgin olduğu kaydedildi. Hollandalı oyuncunun, bu konu için milli ara sonrasında menaJerini kulübe göndereceği bildirildi.

Ryan Babel'den flaş karar! Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, bu sezon Kara Kartal'da ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekmişti. Siyah-Beyazlı formayla görev yaptığı 14 mücadelede 6 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Babel, Alvaro Negredo'nun sürpriz bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Nasr'a transferi sonrasında Fenerbahçe derbisinde forvet hattında da görev yapmıştı. Kartal'da istikrarlı bir görüntü sergileyen Babel'in, buna rağmen gelecek yıl sona erecek sözleşmesi konusunda endişeli olduğu bildirildi.

Flamengo'nun kapısından dönmüştü

Sezon başında Brezilya ekibi Flamengo'ya transferi son anda gerçekleşmeyen tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş Yönetimi'nden yeni kontrat konusunda bir görüşme talebi gelmemesi sonrasında huzursuz olduğu öğrenildi. Durumu menaceriyle görüşen Babel'in, milli ara sonrasında menacerini kulübe gönderip yeni kontrat görüşmelerinde bulunmasını istediği kaydedildi.

Olasılıkları değerlendirecek

Ocak ayında sözleşmesinin bitimine 6 ay kalması sebebiyle yeni dönem için başka bir takıma şimdiden imza atma hakkı bulunan Babel'in, menajeriyle kulübün yapacağı görüşme sonrasında tüm olasılıkları değerlendireceği belirtildi. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
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