Beşiktaş'ta Ryan Babel'den flaş hamle!

Beşiktaş'ta Ryan Babel'in, kulüple 1 yıllık kontratı bulunmasına rağmen yönetimin yeni sözleşme konusunda adım atmaması sebebiyle tedirgin olduğu kaydedildi. Hollandalı oyuncunun, bu konu için milli ara sonrasında menaJerini kulübe göndereceği bildirildi.
Ryan Babel'den flaş karar! Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, bu sezon Kara Kartal'da ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekmişti. Siyah-Beyazlı formayla görev yaptığı 14 mücadelede 6 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Babel, Alvaro Negredo'nun sürpriz bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Nasr'a transferi sonrasında Fenerbahçe derbisinde forvet hattında da görev yapmıştı. Kartal'da istikrarlı bir görüntü sergileyen Babel'in, buna rağmen gelecek yıl sona erecek sözleşmesi konusunda endişeli olduğu bildirildi.
Flamengo'nun kapısından dönmüştü
Sezon başında Brezilya ekibi Flamengo'ya transferi son anda gerçekleşmeyen tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş Yönetimi'nden yeni kontrat konusunda bir görüşme talebi gelmemesi sonrasında huzursuz olduğu öğrenildi. Durumu menaceriyle görüşen Babel'in, milli ara sonrasında menacerini kulübe gönderip yeni kontrat görüşmelerinde bulunmasını istediği kaydedildi.
Olasılıkları değerlendirecek
Ocak ayında sözleşmesinin bitimine 6 ay kalması sebebiyle yeni dönem için başka bir takıma şimdiden imza atma hakkı bulunan Babel'in, menajeriyle kulübün yapacağı görüşme sonrasında tüm olasılıkları değerlendireceği belirtildi. (FANATİK)
Beşiktaş istedi, dünya devine gitti!
Genç futbolcu dünyayı kandırdı!
Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!
Gomis: Galatasaray yönetimi beni satmak istedi ve bu kararın sorumluluğunu almalılar
Mustafa Cengiz, UEFA Başkanı Ceferin ile görüşecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme ilişkin açıklamalar yaptı
Belçika futbolunda deprem! O isimler gözaltına alındı...
Ali Koç'tan yeni hoca için sürpriz hamle
Ronaldo'dan tecavüz iddiası için çarpıcı itiraflar!
Irina Shayk'ın başı, Ronaldo yüzünden belada!
Kadın futbolcu Laura Merrin büyülüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum