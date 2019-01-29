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Beşiktaş'ta 'Serdal Adalı asbaşkanlıktan ayrılıyor, Ahmet Nur Çebi başkanlığa aday' iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.01.2019 14:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın listesine giren Serdal Adalı'nın çok geride kalmaktan rahatsız olduğu ve asbaşkanlık görevinden ayrılacağı konuşuluyor. Asıl iddia ise Mayıs ayındaki seçimde Ahmet Nur Çebi’nin Fikret Orman'ın karşısına aday olarak çıkacağı...

Beşiktaş'ta 'Serdal Adalı asbaşkanlıktan ayrılıyor, Ahmet Nur Çebi başkanlığa aday' iddiası

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman sezon başında, "Motivasyonum düşerse Beşiktaş çöker" şeklinde açıklama yapmıştı… O günden bu yana Beşiktaş’ta sıkıntılı süreç yaşanıyor. Fikret Orman, pazarlamadan, finansmana, transferden, takımın modifiye edilmesine kadar pek çok işi tek başına yapmaya çalışıyor. Bir önceki dönemde bu işlerde Ahmet Nur Çebi kendisine yardımcı oluyordu. Çebi’nin yerine gelen Serdal Adalı neredeyse hiç ortalarda görünmüyor.

ADALI, MAYIS’TA OLMAYACAK İDDİASI DİLLENDİRİLİYOR
Bu arada Orman’ın yeni yönetimde çatlaklar olduğu konuşuluyor. Serdal Adalı’nın bu isimlerin başında geldiği iddialar arasında. Orman’ın, "Bir dönem daha ve son. Sonra sensin" dediği Adalı’nın çok geride kalmaktan rahatsız olduğu için Mayıs’ta Orman tek aday olarak seçime girse bile asbaşkanlık görevinden ayrılacağı konuşuluyor.

AHMET NUR ÇEBİ, MAYIS’TA KESİN ADAY OLACAK İDDİASI
Erzurumspor beraberliği Beşiktaş’ta taşları yerinden oynattı, sadece bir yılda "Şampiyonlar Ligi’nde Bayern’i eler miyiz?" denilirken, UEFA Avrupa Ligi gruplarından çıkamayan ve şampiyonluğun daha ikinci yarının hemen başında kaf dağının arkasında kalması muhalefeti hareketlendirdi.

Mayıs’ta yapılacak kongre öncesinde "Fikret Orman’la bu iş gitmiyor" diyen muhalefeti aday aramaya başladı. Bir önceki kongrede kısıtlı zaman olduğu için Orman’ın karşısına çıkmayan Ahmet Nur Çebi’nin aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Fotospor)

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