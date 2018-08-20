Beşiktaş'ta son anların adamı Negredo

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta bir gol atan siyah-beyazlı futbolcu Alvaro Negredo, son bölümlerdeki etkili oyunuyla dikkati çekiyor. Beşiktaş'a geçen sezon başında transfer olan 33 yaşındaki İspanyol futbolcu, siyah-beyazlı formayla şu ana dek 17 gol kaydetti.

Negredo, bu gollerin 10'unu ikinci yarılarda filelere gönderdi. 75 ve 90. dakikalar arasında 6 kez gol sevinci yaşayan İspanyol futbolcu, 90+1. dakikalarda 2 kez fileleri havalandırdı. Alvaro Negredo, böylece gollerin yüzde 47'sini son anlarda filelere gönderdi.

İkinci yarıdaki bir golünü 74. dakikada atan siyah-beyazlı oyuncu, 68. dakikada da gol sevinci yaşadı.

İlk yarıda 7 gol

İspanyol futbolcu, ilk yarılarda ise 7 gollük performans sergiledi. Negredo, ilk 15 dakikada 4 kez fileleri havalandırırken birinci devrenin sonraki bölümlerinde 3 kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon gollerine erken başladı

Geçen sezonki performansıyla eleştirilen Negredo, 2018-2019'a iyi bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlı takımın geçen sezon yaptığı ilk 13 resmi maçta şans bulduğu anlarda gol atamayan Negredo, 14. resmi karşılaşma olan Aytemiz Alanyaspor karşısında Türkiye kariyerindeki ilk golünü kaydetti. İspanyol oyuncu, 2017-2018 sezonunu 15 golle tamamladı.