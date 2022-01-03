Beşiktaş'ta Süper Kupa öncesi eksikler can sıktı! Katar'a götürülmeyen futbolculardan yeni takım kurulur

Katar'da düzenlenecek TFF Süper Kupa finalinde Beşiktaş Antalytaspor'la karşılaşacak. 5 Ocak çarşamba günü oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlılarda eksik futbolcuların sayısı dikkat çekiyor.

8 YILDIZ FUTBOLCU, ANTALYASPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Siyah-beyazlı takımda Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadroya alınmadı. Öte yandan Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Kevin N'Koudou, Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup da Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

KAMP KADROSUNDA GENÇ FUTBOLCULAR DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Turkcell Süper Kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar’ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynayacağı maç öncesi yapılan değerlendirmelerde, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcularımızın ileri tetkik ve takip süreçleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.



