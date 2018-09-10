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Beşiktaş'tan Alvaro Negredo için ret

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.09.2018 09:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Negredo için kapısını çalacak Körfez ülkesi takımlarından astronomik fiyat isteyerek teklifleri bu şekilde geri çevirecek.

Beşiktaş'tan Alvaro Negredo için ret

Beşiktaş'ta takımda kalan fakat Körfez ülkelerinin ilgisi devam eden Negredo için, Beşiktaş Yönetimi yeni bir strateji belirledi. Bu oyuncuyu şimdilik satmak istemeyen siyah-beyazlı kulüp, gelmesi muhtemel teklifler karşısında astronomik bir bonservis bedeli isteyerek, teklifleri kibarca geri çevirecek.

Bu futbolcunun menajerini İstanbul'a çağıran Kartal, ilk etapta Negredo'nun satılık olmadığını ve artık bu oyuncuya kulüp bulma işlemlerine son vermesini isteyecek. Beşiktaş Yönetimi eğer kulüplerin ısrar etmesi halinde, menajerden yüksek bir bonservis bedeli getirmesini talep edecek.

Transfer döneminde Burak Yılmaz'ı alamadıkları için bu dönemde forvet göndermeye soğuk bakan yönetim, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Nasr kulübünden gelen teklifi de şimdilik geri çevirdiği bildirildi. BAE'de transfer dönemi 2 Ekim'de sona eriyor.

Beşiktaş'ın yanı sıra Negredo'nun da kendisine gelen teklifi kabul etmediği bildirildi. İspanyol oyuncuya Beşiktaş'ın verdiği paranın aynısı teklif edildiği öğrenilirken, bu para Negredo'yu tatmin etmedi. Menajerin bu parayı yıllık 7 milyon Euro'ya çıkarmak için çalıştığı vurgulandı. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig negredo

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