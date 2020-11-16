SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan beklenen koronavirüs açıklaması geldi

Beşiktaş'tan beklenen koronavirüs açıklaması geldi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.11.2020 17:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta son yapılan koronavirüs testlerinde herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Beşiktaş'tan beklenen koronavirüs açıklaması geldi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde, herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Yılın bombası! Devre arasında geliyor...Yılın bombası! Devre arasında geliyor...
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Okulların tamamen açılmasıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
Okulların tamamen açılmasıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
Şampiyonluk kutlamasında şampanya yerine bakın ne verilmiş...
Şampiyonluk kutlamasında şampanya yerine bakın ne verilmiş...
Erol Bulut'tan beklenmedik karar!
Erol Bulut'tan beklenmedik karar!
Terim'in gözdesini elinden kaptı!
Terim'in gözdesini elinden kaptı!
G.Saray'da şok! Yıldız futbolcu 1 ay yok...
G.Saray'da şok! Yıldız futbolcu 1 ay yok...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Sörloth transferinde Galatasaray derken Fenerbahçe araya girdi!
Sörloth transferinde Galatasaray derken Fenerbahçe araya girdi!
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan beklenen koronavirüs açıklaması geldi
Beşiktaş'tan beklenen koronavirüs açıklaması geldi
Beşiktaşlı futbolcu Montero baba oldu
Beşiktaşlı yıldız baba oldu!
Şenol Güneş, milli takım ile 100. maçına çıktı
Şenol Güneş, 100. maçına çıktı
Beşiktaş'tan Mandzukic atağı! Transfer...
Yılın bombası! Devre arasında geliyor...
Christoph Daum'dan Beşiktaş itirafı
Daum'dan Beşiktaş itirafı
Beşiktaş'tan Formula 1 paylaşımı
Beşiktaş'tan Formula 1 paylaşımı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.