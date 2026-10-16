Beşiktaş'tan Hoffenheim'a gece yarısı yanıt! Sosyal medya karıştı: Taraftarlar beğeni yağdırdı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İlk haftada Marsilya karşısında farklı bir galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, ikinci hafta mücadelesinde de Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım arasında sosyal medyada yaşanan diyalog ise taraftarların ilgisini çekti.

HOFFENHEIM'DAN PAYLAŞIM

Alman temsilcisi Hoffenheim, mücadele sırasında Beşiktaş'ın bulduğu golün ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Siyah-beyazlıların golüne tepki gösteren Alman ekibi, oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu düşündükleri sırada gol yemelerine şaşırdıklarını ifade etti.

Hoffenheim, paylaşımında "Yok artık, olamaz böyle bir şey... Oyunun kontrolü bizdeyken Beşiktaş golü buluyor" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN GECE YARISI YANITI

Karşılaşmayı 3-2 kazanarak sahadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Hoffenheim'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı. Siyah-beyazlı kulüp, gece saat 01.30 sularında Alman temsilcisinin gönderisini alıntılayarak kısa ancak dikkat çeken bir yanıt verdi.

Beşiktaş, Hoffenheim'ın paylaşımına "Olur öyle..." ifadeleriyle karşılık verdi.

Siyah-beyazlıların bu göndermeli yanıtı kısa sürede taraftarların ilgisini çekti. Paylaşım, futbolseverlerden çok sayıda beğeni ve yorum alırken iki takım arasındaki maçın ardından sosyal medyada da rekabet devam etti.