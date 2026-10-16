SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'tan Hoffenheim'a gece yarısı yanıt! Sosyal medya karıştı: Taraftarlar beğeni yağdırdı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim’ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek büyük sevinç yaşadı. Alman ekibinin gol sonrası yaptığı paylaşım siyah-beyazlıların gözünden kaçmadı. Gece yarısı gelen yanıt ise taraftarların yoğun ilgisini çekti.

Beşiktaş'tan Hoffenheim'a gece yarısı yanıt! Sosyal medya karıştı: Taraftarlar beğeni yağdırdı
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İlk haftada Marsilya karşısında farklı bir galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, ikinci hafta mücadelesinde de Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım arasında sosyal medyada yaşanan diyalog ise taraftarların ilgisini çekti.

HOFFENHEIM'DAN PAYLAŞIM

Beşiktaş tan Hoffenheim a gece yarısı yanıt! Sosyal medya karıştı: Taraftarlar beğeni yağdırdı 1

Alman temsilcisi Hoffenheim, mücadele sırasında Beşiktaş'ın bulduğu golün ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Siyah-beyazlıların golüne tepki gösteren Alman ekibi, oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu düşündükleri sırada gol yemelerine şaşırdıklarını ifade etti.

Hoffenheim, paylaşımında "Yok artık, olamaz böyle bir şey... Oyunun kontrolü bizdeyken Beşiktaş golü buluyor" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN GECE YARISI YANITI

Karşılaşmayı 3-2 kazanarak sahadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Hoffenheim'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı. Siyah-beyazlı kulüp, gece saat 01.30 sularında Alman temsilcisinin gönderisini alıntılayarak kısa ancak dikkat çeken bir yanıt verdi.

Beşiktaş, Hoffenheim'ın paylaşımına "Olur öyle..." ifadeleriyle karşılık verdi.

Siyah-beyazlıların bu göndermeli yanıtı kısa sürede taraftarların ilgisini çekti. Paylaşım, futbolseverlerden çok sayıda beğeni ve yorum alırken iki takım arasındaki maçın ardından sosyal medyada da rekabet devam etti.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milli güreşçi Elmira Yasin, dünya üçüncüsü olduMilli güreşçi Elmira Yasin, dünya üçüncüsü oldu
Beşiktaş'ın zaferi sonrası dikkat çeken sözler! "Kimse burun kıvırmasın"Beşiktaş'ın zaferi sonrası dikkat çeken sözler! "Kimse burun kıvırmasın"
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.