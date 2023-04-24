Beşiktaş'tan kaçarak ayrılmıştı bin pişman! Weghorst'tan Türkiye sözleri... "Çok özledim"

İngiltere FA Cup yarı finalinde Brighton ile Manchester United, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 90 dakikası golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin uzama dakikalarında da gol sesi çıkmazken, penaltı vuruşlarına geçildi. İki takım da ilk beş penaltıda hata yapmadı. Birghton'da altıncı penaltıyı Websters filelere gönderdi. Webster'in ardından Weghorst bir kez daha beraberliği sağladı. Brighton'ın yedinci penaltısında topun başına geçen March'ın yaptığı vuruşta top auta gitti. Lindelöf'ün penaltısının gol olmasıyla birlikte Manchester United finale yükselen taraf oldu.

WEGHORST'TAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI!

Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen, Beşiktaş'tan adeta kaçarak giden ve ayrılışıyla gündem olan Wout Weghorst Türkiye günlerine dair açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARLARI ÇOK ÖZLEDİM"

Weghorst açıklamasında "Dürüst olmak gerekirse Türkiye'de çok iyi zaman geçirdim. Bir anda buraya geldim. Küçükken hayalini kurduğum şeylerden biriydi üst seviyede oynamak. Türkiye'den ayrılmak için iyi bir nedenim vardı, umarım bunu herkes anlar. Beşiktaş taraftarını özlüyorum. Harika bir zaman geçirdim. Benim için çok özeldi." ifadelerini kullandı.

Weghorst'un bu sözleri Beşiktaşlı taraftarlarca 'Türkiye'ye geri dönmek istiyor' şeklinde yorumlandı.

Manchester City ile Manchester United arasında oynanacak olan FA Cup finali 3 Haziran günü Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

