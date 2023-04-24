SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan kaçarak ayrılmıştı bin pişman! Weghorst'tan Türkiye sözleri... "Çok özledim"

Beşiktaş'tan kaçarak ayrılmıştı bin pişman! Weghorst'tan Türkiye sözleri... "Çok özledim"

24.04.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarın gönlüne taht kuran Hollandalı oyuncu Wout Weghorst, yeni takımı Manchester United'da Brighton karşısında çıktığı İngiltere FA Cup yarı final mücadelesinin ardından Türkiye günlerine özlemini dile getiren açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncunun bu sözleri Beşiktaş taraftarlarınca 'pişmanlık' olarak nitelendirildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan kaçarak ayrılmıştı bin pişman! Weghorst'tan Türkiye sözleri... "Çok özledim"
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İngiltere FA Cup yarı finalinde Brighton ile Manchester United, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 90 dakikası golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin uzama dakikalarında da gol sesi çıkmazken, penaltı vuruşlarına geçildi. İki takım da ilk beş penaltıda hata yapmadı. Birghton'da altıncı penaltıyı Websters filelere gönderdi. Webster'in ardından Weghorst bir kez daha beraberliği sağladı. Brighton'ın yedinci penaltısında topun başına geçen March'ın yaptığı vuruşta top auta gitti. Lindelöf'ün penaltısının gol olmasıyla birlikte Manchester United finale yükselen taraf oldu.

WEGHORST'TAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI!

wout-weghorst-besiktas-2023-1673186357-99719

Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen, Beşiktaş'tan adeta kaçarak giden ve ayrılışıyla gündem olan Wout Weghorst Türkiye günlerine dair açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARLARI ÇOK ÖZLEDİM"

wout-weghorst-depophotos-1976065

Weghorst açıklamasında "Dürüst olmak gerekirse Türkiye'de çok iyi zaman geçirdim. Bir anda buraya geldim. Küçükken hayalini kurduğum şeylerden biriydi üst seviyede oynamak. Türkiye'den ayrılmak için iyi bir nedenim vardı, umarım bunu herkes anlar. Beşiktaş taraftarını özlüyorum. Harika bir zaman geçirdim. Benim için çok özeldi." ifadelerini kullandı.

Weghorst'un bu sözleri Beşiktaşlı taraftarlarca 'Türkiye'ye geri dönmek istiyor' şeklinde yorumlandı.

Manchester City ile Manchester United arasında oynanacak olan FA Cup finali 3 Haziran günü Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
[RMV-10]
MHK'dan flaş hamle! 'Bazı hakemler...'MHK'dan flaş hamle! 'Bazı hakemler...'
125 milyon euro! Beşiktaş'ta tarihi anlaşma çok yakın!125 milyon euro! Beşiktaş'ta tarihi anlaşma çok yakın!
Anahtar Kelimeler:
Manchester United son dakika beşiktaş weghorst besikta 10 beşiktaş taraftarı erden hollandalı

En Çok Okunan Haberler

Altın alacaklar dikkat! "Mesajım oldukça netti" deyip tarih verdi! İşte 24 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI...

Altın alacaklar dikkat! "Mesajım oldukça netti" deyip tarih verdi! İşte 24 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI...

3 günde ikinci kez! Bu gece yeniden değişiyor...

3 günde ikinci kez! Bu gece yeniden değişiyor...

Rıdvan Dilmen'den olay açıklamalar! "Jorge Jesus haklı çıktı... Skandal!"

Rıdvan Dilmen'den olay açıklamalar! "Jorge Jesus haklı çıktı... Skandal!"

Okan Buruk açıkladı, herkes şoke oldu!

Okan Buruk açıkladı, herkes şoke oldu!

Okan Buruk ve Pirlo'yu hakemler ayırdı!

Okan Buruk ve Pirlo'yu hakemler ayırdı!

Şampiyonluk hesapları karıştı! Şimdi ne olacak? İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Şampiyonluk hesapları karıştı! Şimdi ne olacak? İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.