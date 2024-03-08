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Beşiktaş'tan kadınlar gününe özel hamle!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.03.2024 18:16
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Beşiktaş Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Tüpraş Stadı'nda düzenlenen özel etkinlikle kutladı.

Beşiktaş'tan kadınlar gününe özel hamle!

Kulüp başkanı Hasan Arat, ikinci başkan Hüseyin Yücel, yönetim kurulu üyeleri Altın Mimir ve Işıl Zeybek, siyah-beyazlı kulübün kadın sporcuları ve çalışanları ile şarkıcılar Ömür Gedik ve Gülşen etkinliğe katıldı.

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Hasan Arat, "Uzun süren bir çalışmanın neticesinde sporcularımızı, Beşiktaş sevdalılarını burada görmek bizim için bir onur. Beşiktaş, mart ayını yoğun geçiriyor. Mart bizim için doğum ayı. 121. yılımıza giriyoruz. Kadınlarımızın gücüyle bugünü stadımızda yaşamak bizim için bir onur. Kadınlar günü kutlu olsun." diye konuştu.

Yönetim kurulunda her zaman kadınların yer alması gerektiğini anlatan Arat, şunları kaydetti:

"Burada pırıl pırıl genç kızlarımız var. Beşiktaş'ın kadın sporcuları her zaman çok kıymetli olmuştur. Kadın basketbol takımımız dün ciddi bir galibiyet elde etti. Beşiktaş'ın çok ciddi basketbol geleneği vardır. Kadın voleybol takımında güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Türkiye, dünyanın en pahalı ligi. Türkiye'nin millileri dünya starları. Paralimpikte mutlaka olimpiyatlara gidecek sporcularımızın olmasını istiyoruz. Yüzme için girişimlerimiz olacak. Atletizmde biraz desteğe ihtiyacımız olacak, büyütmemiz lazım. Cimnastik iyiye gidiyor ama tesis konusunda daha iyiye gideceğiz. Artık kadınsız bir yönetim kurulu olmamalı ve bu tüzüğe işlenmeli. Beşiktaş Kulübü yönetim kurulundaki iki kadının çalışkanlığı ve azmi inanılmaz. Biz şirket yönetim kuruluna da kadın üye aldık. Avrupa'da birçok organizasyonda kadın üye kotası var. Türkiye bunları hızla yapmak zorunda. Bu ülke size emanet. Hepinize güzel bir gün diliyorum. İyi ki Beşiktaşlısınız."

Etkinlikte konuşan Işıl Zeybek, "Kadının gücünü, üretkenliğini, varlığını ön plana çıkarmak için bu projeyi yaşama geçirmek istedik." derken, Altın Mimir ise "Beşiktaş tarihinde ilk kez iki kadın yönetici aynı anda yönetimde. Bugün tüm kadınlarımızın sporda, özellikle futbolda görünürlüklerini arttırmak, bu masada da söz söyleme hakkı olduğunu hatırlatmak için böyle bir platform oluşturmak istedik." ifadelerini kullandı.

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