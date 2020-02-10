Beşiktaş'tan kural hatası paylaşımı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılar, maçta kural hatası olduğunu dile getirmiş ve TFF'ye başvurmuştu. Siyah-beyazlı kulüp konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.
Kartal'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görselde "Göztepe maçında oyun durduğunda kuralına göre oyunu başlatması gereken kişi: Loris Karius. Bu oyun, kaderi değiştirilmeden kuralına göre oynanmalı!" notu yazıldı.
Göztepe maçında oyun durduğunda #KuralınaGöre oyunu başlatması gereken kişi: @LorisKarius— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 10, 2020
Bu oyun, kaderi değiştirilmeden #KuralınaGöre oynanmalı! ⌛ pic.twitter.com/wraCadHELX
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