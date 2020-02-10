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Beşiktaş'tan kural hatası paylaşımı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.02.2020 20:01 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 19. haftasında İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelen Beşiktaş maçta kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurmuştu. Siyah-beyazlı takımdan paylaşım geldi.

Beşiktaş'tan kural hatası paylaşımı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılar, maçta kural hatası olduğunu dile getirmiş ve TFF'ye başvurmuştu. Siyah-beyazlı kulüp konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

Kartal'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görselde "Göztepe maçında oyun durduğunda kuralına göre oyunu başlatması gereken kişi: Loris Karius. Bu oyun, kaderi değiştirilmeden kuralına göre oynanmalı!" notu yazıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş paylaşım Karius sosyal medya

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