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Beşiktaş'ta Loris Karius takımdan ayrıldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.04.2020 21:03 | Son Güncelleme

Alacağı için FIFA'ya başvuran Karius, Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetti.

Beşiktaş'ta 1,6M€ alacağı nedeniyle FIFA'ya başvuran Alman kaleci Lorius Karius, sözleşmesini feshetti. NTV'de yer alan son dakika haberine göre Alman eldiven takımdan ayrıldı. Beşiktaş'tan bu konu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, haber sosyal medyada gündem oldu.

Loris Karius'un 2 Nisan'da yaptığı paylaşım: "Futbolu özledim."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Loris Karius

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