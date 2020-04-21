Beşiktaş'ta Loris Karius takımdan ayrıldı

Beşiktaş'ta 1,6M€ alacağı nedeniyle FIFA'ya başvuran Alman kaleci Lorius Karius, sözleşmesini feshetti. NTV'de yer alan son dakika haberine göre Alman eldiven takımdan ayrıldı. Beşiktaş'tan bu konu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, haber sosyal medyada gündem oldu.

Loris Karius'un 2 Nisan'da yaptığı paylaşım: "Futbolu özledim."