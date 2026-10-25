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Beşiktaş'tan tarihi başlangıç! Son yılların en iyisi

Beşiktaş, Avrupa sahnesinde son yıllarda özlediği çıkışı bu sezon yakaladı. İlk üç maçta topladığı 7 puanla dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlılar, geçmiş sezonların istatistiklerini geride bırakırken gözünü daha büyük bir başarıya dikti.

Beşiktaş'tan tarihi başlangıç! Son yılların en iyisi
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon sergilediği performansla son yıllardaki kötü başlangıçları geride bıraktı. Lig etabında oynadığı ilk üç maçta iki galibiyet ve bir beraberlik elde eden siyah-beyazlılar, topladığı 7 puanla dikkatleri üzerine çekti.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Kara Kartal, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken kalesinde 5 gol gördü. Avrupa serüvenine sahasında Marsilya’yı 4-1 mağlup ederek başlayan Beşiktaş, ardından Hoffenheim deplasmanından 3-2’lik galibiyetle döndü. Siyah-beyazlı ekip, üçüncü haftada ise Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

SON YILLARIN EN İYİ BAŞLANGICI

Beşiktaş tan tarihi başlangıç! Son yılların en iyisi 1

Beşiktaş’ın ilk üç maçta topladığı 7 puan, son sezonlardaki Avrupa performanslarıyla karşılaştırıldığında öne çıktı. Siyah-beyazlılar, Fransa, Almanya ve İngiltere temsilcilerine karşı oynadığı mücadelelerde ortaya koyduğu sonuçlarla önemli bir başarıya imza attı.

Kara Kartal, Avrupa kupalarında ilk üç karşılaşma sonunda bundan daha fazla puana en son 2017-2018 sezonunda ulaşmıştı. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Porto’yu 3-1, Leipzig’i 2-0 ve Monaco’yu 2-1 yenerek üç maçta üç galibiyet almış ve 9 puanı hanesine yazdırmıştı.

BU SEZON BİR İLK

Beşiktaş tan tarihi başlangıç! Son yılların en iyisi 2

Beşiktaş, 2017-2018 sezonunun ardından Avrupa kupalarında ilk üç maçta benzer bir çıkış yakalamakta zorlandı. 2018-2019 sezonunda 3 puan toplayan siyah-beyazlılar, 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında ise ilk üç karşılaşmayı puan alamadan tamamladı.

2023-2024 sezonunda yalnızca 1 puanda kalan Kara Kartal, 2024-2025 sezonunda da Ajax ve Frankfurt mağlubiyetlerinin ardından Lyon karşısında aldığı galibiyetle 3 puana ulaşabildi.

Bu sezon elde edilen 7 puan, Beşiktaş’ın söz konusu dönemdeki en başarılı Avrupa başlangıcı olarak öne çıktı. Siyah-beyazlı ekip, lig etabında yakaladığı bu çıkışı sürdürerek organizasyonda son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor.

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