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Beşiktaş taraftarından Loris Karius'a büyük şok

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.11.2018 08:31 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 11. haftasında Kartal, Başakşehir deplasmanına çıktı.

Siyah-Beyazlılar'da kaleci Karius, Epureanu'nun golüne engel olamadı.

İşte sosyal medyada öne çıkan o paylaşımlar:

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Loris Karius epureanu

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