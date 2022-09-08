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Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü kiralık olarak kadrosuna dahil etti

08.09.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü kiralık olarak kadrosuna dahil etti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Corendon Alanyasporlu futbolcu Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar siyah-beyazlı takıma kiralandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Tayfur Bingöl beşiktaş

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