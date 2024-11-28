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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de darmaduman! Ligdeki kötü gidişat Avrupa'ya da yansıdı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.11.2024 22:44
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UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Beşiktaş, Macaristan’ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadı’nda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlılar 2-1 mağlup tamamlamıştı. İkinci yarıya daha iyi bir oyunla başlayan Beşiktaş, girdiği şansları gole çeviremedi. Immobile'nin penaltı atışından yararlanamadığı pozisyon sonrası kalesinde bir gol daha gören siyah-beyazlılar sahadan 3-1 mağlup ayrılarak kötü gidişini devam ettirdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de darmaduman! Ligdeki kötü gidişat Avrupa'ya da yansıdı...

Beşiktaş, Süper Lig'deki kötü gidişatını, UEFA Avrupa Ligi'nde alacağı puanla kapatmak istiyordu. UEFA'nın talebi sonrası İstanbul'dan Macaristan'a alınan maçta siyah-beyazlılar çok varlık gösteremedi. İsrail ekibi bulduğu şansları değerlendirerek sahadan 3-1 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ DAĞILDI

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Maçın başından sonuna kadar etkisiz bir oyun sergileyen siyah-beyazlılarda tek golü Rafa Silva kaydetti. Maccabi Tel Aviv'in gollerini Gavriel Kanichowsky, Dor Peretz ve Weslley Patati kaydetti.

BEŞİKTAŞ HEYETİ, İSRAİLLİLERLE BİR ARAYA GELMEDİ

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Beşiktaşlı yöneticiler karşılaşmayı İsrail ekibinin yöneticileriyle bir arada seyretmek istemedi.

UEFA'ya konuyla ilgili talepte bulunan siyah-beyazlılar için farklı bir loca açılırken Beşiktaş yönetimi, İsraillilerle bir araya gelmedi ve iki kulübün yetkilileri mücadeleyi farklı alanlardan takip etti.

HACIOSMANOĞLU, BEŞİKTAŞ'I YALNIZ BIRAKMADI

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Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.

Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın İsrail ekibi ile oynadığı karşılaşmada maçı siyah-beyazlı yöneticilerle birlikte kendilerine ayrılan locada izledi.

İsrail Futbol Federasyonu Başkanı'nın, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na 3 gündür ulaşmaya çalıştığı ancak cevap alamadığı öğrenildi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
1 - 3
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
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