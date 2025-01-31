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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi! Twente deplasmanından mağlubiyetle döndüler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.01.2025 00:27
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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. hafta maçında Twente ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Athletic Bilbao'yu 4-1 yenen siyah-beyazlılar, Twente'yi deplasmanda yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalmak istiyordu. Karşılıklı atakların olduğu mücadele Twente'nin 1-0 üstünlüğü ile noktalandı. Bu sonucun ardından Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi! Twente deplasmanından mağlubiyetle döndüler...

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Avrupa kupalarında devam etmeyi amaçlayan Beşiktaş, Twente deplasmanına çıktı. Güçlü rakibi karşısında kazanmak için sahaya çıkan Beşiktaş, adını play-off'lara yazdırmak istiyordu. Mücadelenin sonlarına doğru kalesinde golü gören siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

AVRUPA DEFTERİ KAPANDI

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Rakibi karşısında atak yapmakta zorlanan Beşiktaş, karşılaşmanın 76. dakikasında 1-0 geriye düştü ve maç bu skorla sonuçlandı.

ATHLETİC BİLBAO MAÇIYLA AYNI İLK 11

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Beşiktaş'ta teknik direktör Solskjaer, İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ilk 11'ini değiştirmedi.

Norveçli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında farklı galip gelerek Athletic Bilbao'ya organizasyonda ilk yenilgisini yaşattıkları müsabakanın başlangıç kadrosunu Twente karşısında da sahaya sürdü.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

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Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Twente mücadelesinin kadrosuna dahil edilmedi.

Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç ile gribal enfeksiyon geçiren Cher Ndour, kadroda yer almadı.

Günün Maçları

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MS
Twente Twente
1 - 0
Beşiktaş Beşiktaş

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
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