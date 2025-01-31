Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi! Twente deplasmanından mağlubiyetle döndüler...

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Avrupa kupalarında devam etmeyi amaçlayan Beşiktaş, Twente deplasmanına çıktı. Güçlü rakibi karşısında kazanmak için sahaya çıkan Beşiktaş, adını play-off'lara yazdırmak istiyordu. Mücadelenin sonlarına doğru kalesinde golü gören siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

AVRUPA DEFTERİ KAPANDI

Rakibi karşısında atak yapmakta zorlanan Beşiktaş, karşılaşmanın 76. dakikasında 1-0 geriye düştü ve maç bu skorla sonuçlandı.

ATHLETİC BİLBAO MAÇIYLA AYNI İLK 11

Beşiktaş'ta teknik direktör Solskjaer, İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ilk 11'ini değiştirmedi.

Norveçli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında farklı galip gelerek Athletic Bilbao'ya organizasyonda ilk yenilgisini yaşattıkları müsabakanın başlangıç kadrosunu Twente karşısında da sahaya sürdü.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Twente mücadelesinin kadrosuna dahil edilmedi.

Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç ile gribal enfeksiyon geçiren Cher Ndour, kadroda yer almadı.