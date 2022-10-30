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Beşiktaş Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti! 7 gollü maçta kazanan Kartal

30.10.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşma 5-2'lik skorla Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlanırken, Şenol Güneş Siyah-Beyazlı takımın başında çıktığı ilk mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Öte yandan bu sezon ilk kez ilk 11'de şans bulan Cenk Tosun karşılaşmayı 2 gol 1 asist ile tamamladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti! 7 gollü maçta kazanan Kartal
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşmada gülen taraf 5-2'lik skorla ev sahibi ekip Beşiktaş olurken, Siyah-Beyazlılar bu sezon Şenol Güneş yönetiminde çıktığı karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

4. DAKİKADA PENALTI!

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Karşılaşmanın 2. dakikada ceza sahası içine gelen topta Hollandalı oyuncu Weghorst, pasını takım arkadaşına aktarmak isterken, havalandırdığı topta Ümraniyesporlu Allyson elle oynadı ve karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

PERDEYİ CENK AÇTI!

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Mücadelenin henüz 5. dakikasında, Şenol Güneş'in gelişiyle bu sezon ilk kez 11'de şans bulan Cenk Tosun, penaltı vuruşunda topun başına geçerken takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

KIRMIZI KART İTİRAZI!

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Karşılaşmanın 14. dakikasında Beşiktaş'ın yıldızı Dele Alli'ye sert bir müdahalede bulunan Geraldo, sarı kartla cezalandırılırken Beşiktaşlı futbolcular mücadelenin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na kırmızı kart itirazlarında bulunsa da hakem oyunu devam ettirdi.

WEGHORST GOLLERİNE DEVAM EDİYOR!

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Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Weghorst bu maçı da boş geçmezken karşılaşmanın 33. dakikasında takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti ve bu sezonki gol sayısını 5'e yükseltti. Weghorst'un golünün asisti ise Cenk Tosun'dan geldi.

ÜMRANİYESPOR FARKI 1'E DÜŞÜRDÜ!

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Konuk ekip Ümraniyespor ilk yarıda son dakikalara girilirken, Beşiktaş karşısında farkı 1'e indirdi. İstanbul ekibinin golü 45. dakikada Del Valle'den geldi.

GOLCÜ STOPER: TAYYİP TALHA SANUÇ!

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Beşiktaş'ın genç yıldızı Tayyip Talha Sanuç, takımını ikinci kez 2 farklı üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. 22 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla çıktığı 7. maçında 2. golünü kaydetmeyi başardı.

YANIT 9 DAKİKA SONRA GELDİ!

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Ümraniyespor'un bu gole yanıtı ise 9 dakika sonra geldi. Karşılaşmada dakikalar 57'yi gösterirken, Avounou takımının 2. golünü kaydetti ve skor 3-2'ye geldi.

CENK TOSUN BİR KEZ DAHA SAHNEDE

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Beşiktaş'ta Cenk Tosun karşılaşmanın 62. dakikasında kendisinin 2 takımının 4. golünü kaydederken, karşılaşmayı 2 gol 1 asist ile tamamladı.

PERDEYİ WEGHORST KAPATTI!

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Karşılaşmanın skorunu belirleyen isim ise Weghorst oldu. Hollandalı golcü mücadelenin 78. dakikasında takımını 5-2 öne geçiren golü kaydederken, aynı zamanda mücadelenin de skorunu belirlemiş oldu.

HAFTAYA DERBİ!

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Beşiktaş Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakiplerinden Galatasaray'a konuk olacak, Ümraniyespor ise sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.


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