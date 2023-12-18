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Beşiktaş ve Fenerbahçe'den TFF'ye tarihi başvuru! İki kulüpten ortak karar...

18.12.2023 16:47 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç görüştü ve aldıkları kararı açıkladılar. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Bugün çıkan en önemli sonuçlardan biri de 2011 Süper Kupa finalini birlikte oynamak için müracaat edelim dedik." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den TFF'ye tarihi başvuru! İki kulüpten ortak karar...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SÜPER KUPA FİNALİ'Nİ OYNAMAK İÇİN BİRLİKTE MÜRACAAT ETME KARARI ÇIKTI"

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Hasan Arat, "Ali Bey eski bir dostumuz olarak, yeni seçilen yönetim kurulumuzu ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için birlikte müracaat etme kararı çıktı." dedi.

HASAN ARAT: "BABA OCAĞINA HOŞ GELDİNİZ"

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Hasan Arat, "Sayın Ali Koç'a 'Baba ocağına hoş geldiniz' dedim. Kulübümüzün en eski üyesi Rahmi Koç'un sicildeki kayıtlı güzel bir belgesini hatıra olarak hediye ettik. Bu ziyaretin aynısını Fenerbahçe Kulübü'ne yapacağız. Güncel sorunlarımızı konuştuk. Futbolun sıkıntılarını konuştuk. Önemli bir toplantı oldu. Bu toplantının örnek olmasını diliyorum. Bu barış ikliminin gelmesi önemli. Bugün önemli bir gündür. Ali Koç'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

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"İNŞALLAH BU ZİYARET, YAPACAĞIMIZ BİRÇOK ZİYARETİN BAŞLANGICI OLUR"

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Ali Koç, "Yönetim kurulundan 6 arkadaşımla beraber hayırlı, uğurlu olsun ziyareti için geldik. Ortak sorunlarımızı konuştuk. Nerede birbirimize destek olabiliriz... Nerede Güç birliği yapabileceğimizi konuştuk. Bu iki büyük kulübün, halkla ilişkileri, Cumhuriyet ve Atatürk'e bağlı olmaları konusunda çok benzer. Sahada rekabet, saha dışında da yapıcı rekabet. Sorunlarımız ve sıkıntılarımız hep aynı. Pek çok konuda ortak hareket ederek, ekonomimizi büyütmeyi konuştuk. Süper Kupa maçı var, biz müracaat etmeden TFF bunun için harekete geçmeliydi. Takvim çok sıkışık, en yakın zaman sanki bir sonraki sezon ligler başlamadan önce... Kararı TFF verecektir. Samimi, dostça karşılama için Sayın Başkan Hasan Arat'a ve yönetim kuruluna teşekkürler. Sahada rekabet, saha dışında yapıcı rekabet. İnşallah bu ziyaret, yapacağımız birçok ziyaretin başlangıcı olur." dedi.

"RAHMİ BEY'E VERMEYECEĞİM"

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Ali Koç, "İki kulüp birbirlerine 100. yıl formalarını hediye etti. Atamızın çok güzel bir fotoğrafını hediye ettik. Onlar da bana Rahmi Koç'un hiçbir yerde bulamayacağımız üyelik formunun çerçeveletilmiş halini verdiler. Rahmi Bey bunu benden isteyecektir ama vermeyeceğim." açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE'YE BARIŞ İKLİMİ YAYALIM"

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Hasan Arat, "Beşiktaş'ın kapısı herkese açıktır. Bunlar büyük camialardır, bu ziyaretler çok anlamlıdır. Sanıyorum Ali Bey, 1998 yılında Süleyman ağabey ile seçildiğimizde kulübe gelmişti. Biz gitmiştik. Bunların olması lazım. Ortak sorunların tartışılması lazım. Sahada rekabet olacak ama bu iklimin Türkiye'ye yayılması lazım. Maçlarca centilmence mücadele edeceğiz. Bu kurumlar Türkiye'nin en önemli kurumlarından. Türkiye'yi kuran kurumlar. Barış ortamı için öncü olalım." açıklamasını yaparak sözlerini noktaladı.

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