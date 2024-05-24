Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Jose Mourinho'dan geleceğiyle ilgili açıklama! ''Seve seve kabul ederim''

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için görüştüğü Jose Mourinho açıklamalarda bulunarak çalıştırmak istediği takımla ilgili sinyaller verdi.

"SEVE SEVE KABUL EDERİM"

Geleceğiyle ilgili konuşan Mourinho, "Kariyerimin sonuna doğru milli takımın başına geçmek istiyorum. Teklif yaparlarsa kabul ederim" dedi.

"INTER VE PORTO İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK DAHA KOLAYDI"

Mourinho, "Kariyerimdeki en büyük başarı, Roma'yla iki Avrupa finali oynamak. Bunu yapmak imkansızdı. Bunu kimsenin bir daha yapacağını sanmıyorum. Inter ve Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak daha kolaydı." dedi.





