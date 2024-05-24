Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Jose Mourinho'dan geleceğiyle ilgili açıklama! ''Seve seve kabul ederim''

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için görüştüğü Jose Mourinho açıklamalarda bulunarak çalıştırmak istediği takımla ilgili sinyaller verdi.
Geleceğiyle ilgili konuşan Mourinho, "Kariyerimin sonuna doğru milli takımın başına geçmek istiyorum. Teklif yaparlarsa kabul ederim" dedi.
Mourinho, "Kariyerimdeki en büyük başarı, Roma'yla iki Avrupa finali oynamak. Bunu yapmak imkansızdı. Bunu kimsenin bir daha yapacağını sanmıyorum. Inter ve Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak daha kolaydı." dedi.