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  4. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Jose Mourinho'dan geleceğiyle ilgili açıklama! ''Seve seve kabul ederim''

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Jose Mourinho'dan geleceğiyle ilgili açıklama! ''Seve seve kabul ederim''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.05.2024 23:46
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Jose Mourinho, geleceğine ve kariyerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Mourinho, "10 yıl daha teknik direktörlük yapmayı düşünüyorum. Portekiz milli takımını reddettiğim için pişmanım. Kariyerimin son bölümlerinde orayı çalıştırmak isterim. Teklif yaparlarsa seve seve kabul ederim." dedi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Jose Mourinho'dan geleceğiyle ilgili açıklama! ''Seve seve kabul ederim''

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için görüştüğü Jose Mourinho açıklamalarda bulunarak çalıştırmak istediği takımla ilgili sinyaller verdi.

"SEVE SEVE KABUL EDERİM"

mourinho

Geleceğiyle ilgili konuşan Mourinho, "Kariyerimin sonuna doğru milli takımın başına geçmek istiyorum. Teklif yaparlarsa kabul ederim" dedi.

"INTER VE PORTO İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK DAHA KOLAYDI"

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Mourinho, "Kariyerimdeki en büyük başarı, Roma'yla iki Avrupa finali oynamak. Bunu yapmak imkansızdı. Bunu kimsenin bir daha yapacağını sanmıyorum. Inter ve Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak daha kolaydı." dedi.

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José Mourinho Portekiz beşiktaş fenerbahçe
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