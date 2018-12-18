Süper Lig'de yılın takası!

BAŞKANLAR MASAYA OTURACAK Trabzonspor’la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onur’u bonservissiz olarak elden çıkarmak istemeyen bordo-mavili yönetim, oyuncunun alacaklarını ödeyip, takas karşılığında değerlendirmek istiyor. Trabzonspor’un sembol isimlerinden olan ve bir dönem teknik direktör Şenol Güneş’le de çalışan tecrübeli isim, Beşiktaş’a gelmeye sıcak bakıyor.

TOLGA, TRABZON'A DÖNMEK İSTİYOR Trabzonspor ile temas kuran siyah-beyazlı yönetim, Onur karşılığında kaleci Tolga Zengin’i kulübe önerdi. Daha önce Trabzonspor forması giyen ve 35 kez bordo-mavili kaleyi koruyan Tolga da, eski takımına dönemeye sıcak bakıyor. Taraftarların, yılın takasını görüşmek üzere yakın zamanda bir araya geleceği öğrenildi.

Teknik direktör Şenol Güneş’in de istediği milli eldiven, Burak Yılmaz ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Alacakları karşılığında Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuran ve tek taraflı fesih talep eden 30 yaşındaki kalecinin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Onur’un ayrılacağını düşünen Beşiktaş, harekete geçti.

Süper Lig’de ara transfer dönemi yaklaşırken, şampiyonluk mücadelesi veren takımlarda hareketli günler yaşanıyor. Ocak ayı, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında önemli bir takasa sahne olabilir. Bir süre önce bordo-mavililerin kadro dışı bıraktığı takım kaptanı Onur Recep Kıvrak, siyah-beyazlıların radarına girdi.

Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda hareket eden Başkan Fikret Orman, önümüzdeki günlerde Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bir araya gelerek büyük takası resmiyete dökmeye çalışacak. Deneyimli çalıştırıcının Tolga Zengin’in ayrılmasına da olumlu rapor verdiği ve Onur’u yaşı nedeniyle tercih ettiği ifade edildi.

BURAK İLE BERABER PAKET OLABİLİR

Teknik direktör Şenol Güneş’in istediği bir diğer isim ise Trabzonspor’un golcüsü Burak Yılmaz. Kaleci Onur ile beraber bir süre önce kadro dışı bırakılan yıldız futbocunun, Beşiktaş’a transferi sezon başında da gündeme gelmiş, ancak son anda bu transfer gerçekleşmemişti.

Burak ve Onur’u bedava elden çıkarmak istemeyen bordo-mavili yönetim, Onur Kıvrak’ın yanı sıra, Burak için de takas formülünü devreye sokmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile yapacağı görüşmede kaleci Tolga’nın yanı sıra Tolgay Arslan transferini de gündeme getirmesi bekleniyor.

Bu iki transfer gerçekleşirse, sezon sonunda Beşiktaş’la olan sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Şenol Güneş’in siyah-beyazlı kulüple seneye de devam etme olasılığı güçlenmiş olacak. (Yeni Şafak)

