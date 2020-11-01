Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

7 puanla liderlik yarışından uzak bir tablo çizen Beşiktaş, evinde galibiyet serisini başlatmak istiyor. Ligin ilk 6 haftasında yalnızca 2 kez galibiyet yüzü gören kara kartal, liderlik iddiasını sürdürmek için sahasında mücadele edecek. Listenin 9. sırasında yer alan Yeni Malatyaspor’un ise puan kaybına tahammülü kalmadı. Peki Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının tüm ayrıntıları...
1 Kasım 2020 Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı saat 19.00’da başlayacak. Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş’ın sahası Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Ligdeki 5 maçından Trabzonspor ve Denizlispor galibiyetiyle ayrılan siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor ile berabere kalarak toplam 7 puan elde etti. Henüz Vodafone Park’ta galibiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve Gençlerbirliği'ne ise 1-0 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor ise 2 galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor.
Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğündeki Beşiktaş’ın muhtemel 11’i; Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar
Hamza Hamzeoğlu teknik direktörlüğündeki Yeni Malatyaspor’un muhtemel 11’i; Herrera, Murat Akça, Semih, Acquah, Cueva, Hafez, Wallace, Ahmed, Fofana, Lukoki, Tetteh
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda Beşiktaş’ın kadrosundaki isimler dikkatleri çekti. Siyah-beyazlı ekipte Yukatel Denizlispor maçında kırmızı kart cezası konumunda olan Brezilyalı futbolcu Josef De Souza görev olmayacak. Sakatlıkları süren Atakan Üner ve Ajdin Hasic de maçın kadrosunda bulunmayacak. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Georges-Kevin N'Koudou'nun maçta görev alması beklenmiyor. Yeni tip koronavirüs karantina süresi tamamlanan Bernard Mensah, takıma katıldı.
Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor ligte 7. kez mücadele edecek. İki takım arasında daha önceden oynanan 6 maçın 4’ü Beşiktaş’ın, 1’i Yeni Malatyaspor’un galibiyetiyle sonra ererken; 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi. İki takım geçen sezon oynadıkları maçlarda deplasmanda birbirlerine üstünlük kurmayı bildi. Yeni Malatyaspor, İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-0 yenerken, siyah-beyazlı ekip de dış sahada rakibini 1-0 mağlup etti..
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