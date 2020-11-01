Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

7 puanla liderlik yarışından uzak bir tablo çizen Beşiktaş, evinde galibiyet serisini başlatmak istiyor. Ligin ilk 6 haftasında yalnızca 2 kez galibiyet yüzü gören kara kartal, liderlik iddiasını sürdürmek için sahasında mücadele edecek. Listenin 9. sırasında yer alan Yeni Malatyaspor’un ise puan kaybına tahammülü kalmadı. Peki Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının tüm ayrıntıları...

BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

1 Kasım 2020 Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı saat 19.00’da başlayacak. Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR MAÇININ HAKEMİ

Beşiktaş’ın sahası Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Ligdeki 5 maçından Trabzonspor ve Denizlispor galibiyetiyle ayrılan siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor ile berabere kalarak toplam 7 puan elde etti. Henüz Vodafone Park’ta galibiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve Gençlerbirliği'ne ise 1-0 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor ise 2 galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor.