Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! ''Beni alın''

Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun'dan gelen sakatlık haberinin ardından forvet arayışlarına başladı. Umduğunu Manchester United'da bulamayan Weghorst, siyah-beyazlı ekibe haber gönderdi.
Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini Beşiktaş'ta geçiren Weghorst, yeniden yükselişe geçmek için siyah-beyazlı takımda forma giymek istiyor.
Beşiktaş yönetimine haber gönderen Weghorst, maaşında indirim yapıp gelmeyi kabul etti. Şenol Güneş ile bu konuyu konuştuktan sonra haber vermeyi düşünen Ahmet Nur Çebi yönetimi şimdilik beklemeye geçti.