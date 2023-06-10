Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! ''Beni alın''

Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun'dan gelen sakatlık haberinin ardından forvet arayışlarına başladı. Umduğunu Manchester United'da bulamayan Weghorst, siyah-beyazlı ekibe haber gönderdi.

BEŞİKTAŞ'A DÖNMEK İSTİYOR

Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini Beşiktaş'ta geçiren Weghorst, yeniden yükselişe geçmek için siyah-beyazlı takımda forma giymek istiyor.

YÖNETİME HABER GÖNDERDİ

Beşiktaş yönetimine haber gönderen Weghorst, maaşında indirim yapıp gelmeyi kabul etti. Şenol Güneş ile bu konuyu konuştuktan sonra haber vermeyi düşünen Ahmet Nur Çebi yönetimi şimdilik beklemeye geçti.



