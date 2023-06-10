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Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! ''Beni alın''

10.06.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta gösterdiği performansın ardından Manchester United'a kadar yükselen fakat İngiltere'de istediği performansı yakalayamayan Weghorst, yeni sezonda yeniden Süper Lig'e dönmek istiyor.

Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! ''Beni alın''
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun'dan gelen sakatlık haberinin ardından forvet arayışlarına başladı. Umduğunu Manchester United'da bulamayan Weghorst, siyah-beyazlı ekibe haber gönderdi.

BEŞİKTAŞ'A DÖNMEK İSTİYOR

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Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini Beşiktaş'ta geçiren Weghorst, yeniden yükselişe geçmek için siyah-beyazlı takımda forma giymek istiyor.

YÖNETİME HABER GÖNDERDİ

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Beşiktaş yönetimine haber gönderen Weghorst, maaşında indirim yapıp gelmeyi kabul etti. Şenol Güneş ile bu konuyu konuştuktan sonra haber vermeyi düşünen Ahmet Nur Çebi yönetimi şimdilik beklemeye geçti.


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