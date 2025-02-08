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Beşiktaş, zorlu Sivasspor deplasmanından 3 puanla döndü!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.02.2025 21:03
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Trendyol Süper Lig’in 23. hafta maçında Sivasspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Ligde 2 maçtır kazanamayan siyah-beyazlılar, zorlu Sivas deplasmanından galibiyetle dönerek moral bulmak istiyordu. Mücadele üstün bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, Sivas deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü.

Beşiktaş, zorlu Sivasspor deplasmanından 3 puanla döndü!
Emirhan Topçu

Emirhan Topçu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar, ligdeki iki maçlık galibiyet hasretini zorlu deplasmanda sonlandırmak istiyordu. Mücadelenin başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, Sivas deplasmanından 3 puanı attığı iki golle aldı.

ASİST MASUAKU, GOL EMİRHAN

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Beşiktaş'ta Masuaku, dakikalar 43'ü gösterdiğinde sol taraftan müthiş bir orta yaptı. Arka direkte boş kalan Emirhan Topçu kafayı vurdu ve golünü attı. Mücadelenin ikinci yarısının sonlarında ise Joao Mario penaltı vuruşuyla takımını 2-0 öne geçirdi. Maç bu skorla sonuçlandı.

ÜST ÜSTE İKİ LİG MAÇI DA DEPLASMAN

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, imzayı attıktan sonra üst üste iki lig deplasmanına çıkan ikinci Beşiktaş teknik direktörü oldu.

EKSİKLERLE SİVAS'A GELDİLER

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Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına birçok eksikle gitti. Kara Kartal’da sarı kart cezalısı Rafa Silva’nın yanı sıra sakatlıkları süren Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista ve Necip Uysal kadroda yer almadı.

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MS
Net Global Sivasspor Net Global Sivasspor
0 - 2
Beşiktaş Beşiktaş

Anahtar Kelimeler:
Sivasspor beşiktaş
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