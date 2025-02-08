Beşiktaş, zorlu Sivasspor deplasmanından 3 puanla döndü!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar, ligdeki iki maçlık galibiyet hasretini zorlu deplasmanda sonlandırmak istiyordu. Mücadelenin başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, Sivas deplasmanından 3 puanı attığı iki golle aldı.

ASİST MASUAKU, GOL EMİRHAN

Beşiktaş'ta Masuaku, dakikalar 43'ü gösterdiğinde sol taraftan müthiş bir orta yaptı. Arka direkte boş kalan Emirhan Topçu kafayı vurdu ve golünü attı. Mücadelenin ikinci yarısının sonlarında ise Joao Mario penaltı vuruşuyla takımını 2-0 öne geçirdi. Maç bu skorla sonuçlandı.

ÜST ÜSTE İKİ LİG MAÇI DA DEPLASMAN

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, imzayı attıktan sonra üst üste iki lig deplasmanına çıkan ikinci Beşiktaş teknik direktörü oldu.

EKSİKLERLE SİVAS'A GELDİLER

Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına birçok eksikle gitti. Kara Kartal’da sarı kart cezalısı Rafa Silva’nın yanı sıra sakatlıkları süren Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista ve Necip Uysal kadroda yer almadı.