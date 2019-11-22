SPOR

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.11.2019 13:49 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 16.00'da kalkacak uçakla Konya'ya hareket edecek siyah-beyazlı kafilede sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Douglas Santos yer almıyor.

BEŞİKTAŞ'IN ATİKER KONYASPOR MAÇI KAMP KADROSUNDA ŞU OYUNCULAR BULUNUYOR:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.


PARTNERAradan tam 37 yıl geçtiAradan tam 37 yıl geçti
LaLiga Orta Doğu ve Afrika Direktörü Ventura: LaLiga'yı Türk pazarında büyütmeye çalışıyoruzLaLiga Orta Doğu ve Afrika Direktörü Ventura: LaLiga'yı Türk pazarında büyütmeye çalışıyoruz
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu: Hayalimi gerçekleştirdimMilli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu: Hayalimi gerçekleştirdim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İttifak Holding Konyaspor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

F.Bahçe maçında hakem hatası

F.Bahçe maçında hakem hatası

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor

Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 2 yorum
konya zayıf rakibine acımaz koyar geçer
gonyalı mıssın askboy gelin yandan mı yedin?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş Başkanı Çebi ve yönetimi Anıtkabir’i ziyaret etti

Çebi ve yönetimi Anıtkabir’i ziyaret etti

Beşiktaş'tan Danny Drinkwater bombası

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!

Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor

Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor

Juninho: Marcelo ayrılmak istiyor

Ayrılmak istediğini açıkladı

Abdullah Avcı'dan derbi sözleri: Hakem sağlıklı yönetsin, Fenerbahçe'yi yeneriz

Avcı'dan çarpıcı derbi yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.