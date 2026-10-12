Beşkitaş-Kocaelispor maçındaki o taraftara tutuklama talebi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanan karşılaşmada yaşanan saha içi olayla ilgili soruşturma kapsamında bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kocaelispor'un golünün ardından tribünden sahaya doğru pet su bardağı fırlatıldığı ve söz konusu cismin Kocaelisporlu futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye isabet ettiği belirtildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

KASTEN YARALAMA SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre şüpheli, Türk Ceza Kanunu'nun 86/2-3.e maddelerinde düzenlenen spor alanlarında silahla kasten yaralama suçu kapsamında tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.