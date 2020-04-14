YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Besni Belediyesi 30 bin adet meşke dağıttı

Besni Belediyesi 30 bin adet meşke dağıttı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.04.2020 17:30 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni Belediyesi tarafından çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarına 30 bin adet maske dağıttı.Besni İlçe Belediyesi temin ettiği 30 bin adet maskeyi maske ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara dağıttı.

Besni Belediyesi 30 bin adet meşke dağıttı

Adıyaman’ın Besni Belediyesi tarafından çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarına 30 bin adet maske dağıttı.
Besni İlçe Belediyesi temin ettiği 30 bin adet maskeyi maske ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara dağıttı. Belediye tarafından 10 bini adeti Besni İlçe Emniyet Müdürlüğüne olmak üzere muhtarlar, Esnaf ve Sanatkar Odaları, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Küçük Sanayi Sitesi Başkanlığına, İlçe Jandarma Komutanlığı, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara toplam 30 bin adet maske dağıtıldı.
Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, korona virüs ile mücadele kapsamında belediye olarak tüm çalışmaları yapmaya çalıştıklarını belirterek, virüsten korunmak için maskenin önemine işaret etti.
Başkan Emre, “Korona virüs tedbirleri kapsamında belediye olarak 30 adet maskeyi ihtiyaç duyan kamu kurumu ve kuruluşlar ile vatandaşlara dağıttık. Maske virüsün yayılmasının önüne geçmede önemli bir görev üstleniyor. Bizde bu bilinç ile maske dağıttık. Bunun yanında ilçemizde bir taraftan dezenfekte işlemleri, bir taraftan da önlemler konusunda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Besni Belediyesi 30 bin adet meşke dağıttı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız... Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız...
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Taşlıçay ‘da yaşlı kadının duası duygulu anlar yaşattı

Taşlıçay ‘da yaşlı kadının duası duygulu anlar yaşattı

Başkan Ataç, “Tüm kurum ve kuruluşlar üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyor"

Başkan Ataç, “Tüm kurum ve kuruluşlar üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyor"

3D yazıcıda ’Yüz koruyucu siperlik’ ürettip Jandarma ve Polise verdiler

3D yazıcıda ’Yüz koruyucu siperlik’ ürettip Jandarma ve Polise verdiler

Yanan otlar ormana sıçramadan söndürüldü

Yanan otlar ormana sıçramadan söndürüldü

Emet’te sokağa çıkan 20 yaş altı 2 kişiye idari para cezası

Emet’te sokağa çıkan 20 yaş altı 2 kişiye idari para cezası

Oral: Şehitlerimizi şükranla anıyoruz

Oral: Şehitlerimizi şükranla anıyoruz

Adıyaman Namaz Vakitleri 14 Nisan Salı

İmsak
04:20
Sabah
05:46
Öğle
12:32
İkindi
16:12
Akşam
19:08
Yatsı
20:28

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Salı

Dünya Eczanesi
Merkez
Özgün Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Girne Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

Koronayı unutup birbirine girdiler: 1 yaralı

Koronayı unutup birbirine girdiler: 1 yaralı

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Adıyaman’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Köylülerin karantina duyarlılığı

Köylülerin karantina duyarlılığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.