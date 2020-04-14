Besni Belediyesi 30 bin adet meşke dağıttı

Adıyaman’ın Besni Belediyesi tarafından çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarına 30 bin adet maske dağıttı.

Besni İlçe Belediyesi temin ettiği 30 bin adet maskeyi maske ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara dağıttı. Belediye tarafından 10 bini adeti Besni İlçe Emniyet Müdürlüğüne olmak üzere muhtarlar, Esnaf ve Sanatkar Odaları, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Küçük Sanayi Sitesi Başkanlığına, İlçe Jandarma Komutanlığı, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara toplam 30 bin adet maske dağıtıldı.

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, korona virüs ile mücadele kapsamında belediye olarak tüm çalışmaları yapmaya çalıştıklarını belirterek, virüsten korunmak için maskenin önemine işaret etti.

Başkan Emre, “Korona virüs tedbirleri kapsamında belediye olarak 30 adet maskeyi ihtiyaç duyan kamu kurumu ve kuruluşlar ile vatandaşlara dağıttık. Maske virüsün yayılmasının önüne geçmede önemli bir görev üstleniyor. Bizde bu bilinç ile maske dağıttık. Bunun yanında ilçemizde bir taraftan dezenfekte işlemleri, bir taraftan da önlemler konusunda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



