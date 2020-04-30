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Besni CHP’den ihtiyaç sahiplerine maske ve gıda yardımı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.04.2020 19:37 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman’ın Besni İlçe Başkanlığı ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 200 koli gıda paketi ve bin adet maske yardımında bulundu.CHP Genel Merkezi tarafından gönderilen gıda paketleri ve maskelerin bir kısmı CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Açar tarafından karantina altındaki Uzunkuyu’daki vatandaşlara verilmek üzere köy muhtarına teslim edildi.Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Vakkas Açar, “Genel merkezimiz tarafından gönderilen 200 adet yardım kolisi ve maskeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim aldık.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman’ın Besni İlçe Başkanlığı ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 200 koli gıda paketi ve bin adet maske yardımında bulundu.
CHP Genel Merkezi tarafından gönderilen gıda paketleri ve maskelerin bir kısmı CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Açar tarafından karantina altındaki Uzunkuyu’daki vatandaşlara verilmek üzere köy muhtarına teslim edildi.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Vakkas Açar, “Genel merkezimiz tarafından gönderilen 200 adet yardım kolisi ve maskeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim aldık. Bunlardan bir kısmını ilçe hıfzıssıhha Kurulu kararı ile dün karantina altına alınan Uzunkuyu köyündeki vatandaşlarımıza verdik. Geriye kalanları ise ilçemizdeki durumu iyi olmayan diğer ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugüne kadar daima vatandaşımızın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Yardımların vatandaşlarımıza ulaştırılmasında büyük emeği geçen başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, İl Başkanımız Mehmet Sırrı Burak Binzet ve emeği geçen herkese vatandaşlarımız ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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