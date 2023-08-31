YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Besni ilçesinde ‘salgın’ korkusu

Besni ilçesinde ‘salgın’ korkusu

31.08.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yüzlerce kişi bulantı, kusma, ishal ve yüksek ateş şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Son günlerde Besni ilçesinde artan bulantı, kusma, ishal ve yüksek ateş şikayeti 30 Ağustos tarihinde zirve yaptı. Hastaneye binin üzerinde kişi aynı şikayetle başvurdu. Hastanede uzun süren kuyruklar oluşurken, ayakta tedavi uygulanan hastalara ilaç verilirken, daha fazla semptom gösteren hastalara ise serum takıldı. Bunun üzerine yetkililer, ‘salgın’ riskine karşı harekete geçti.

Vakaların içme suyu kaynaklı olabileceği üzerine şehir içme suyu şebekesinden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi.
Besni Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, “Son zamanlarda ilçe devlet hastanemizde artan salgın şikayetlerinden ötürü içme suyumuz ile alakalı yapılan yorumlara cevaben İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde içme suyumuz ile alakalı herhangi bir durumun olmadığı, salgınla ilgili herhangi bir bağlantı veya bulaş riski bulunmadığını açıklamaz istiyorum. İçme suyu tedariki, arıtma ve dağıtım süreçleri sıkı denetim altındadır. Hijyen standartlarına sıkı sıkıya uyulmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Besni Kaymakamlığı ise çeşme suyunun içme amaçlı kullanılmaması yönünde uyarıda bulunarak, “İlçe merkezimizde son günlerde ishal vakalarında artış gözlenmekte olup, durumu ağır seyreden veya hastaneye yatışı yapılan vatandaşımız bulunmamaktadır. İçme suyu rutin testlerinde ve klor seviyelerinde olağan dışı bir durum görülmemekle birlikte tedbir amaçlı çeşme suyunun içme amaçlı kullanılmaması ilanen duyurulur” şeklinde yazılı açıklama yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da suluma kanalına düşen genç boğulduŞanlıurfa'da suluma kanalına düşen genç boğuldu
İnegöl’de güvenli park sayısı 42’ye ulaştıİnegöl’de güvenli park sayısı 42’ye ulaştı
Ayağında kesik oluşan Alman turiste 6 dikiş 28 bin liraya mal olduAyağında kesik oluşan Alman turiste 6 dikiş 28 bin liraya mal oldu
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 31 Ağustos Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:49
Öğle
12:32
İkindi
16:12
Akşam
19:06
Yatsı
20:26
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Engelli adama akılalmaz işkence! “Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

Engelli adama akılalmaz işkence! “Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Dünyanın gözü Fukuşima menüsünde! Kameralar karşısında yedi

Dünyanın gözü Fukuşima menüsünde! Kameralar karşısında yedi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.