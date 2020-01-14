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  4. Besni İlkokulu devlete yük olmadan yenilendi

Besni İlkokulu devlete yük olmadan yenilendi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.01.2020 17:39 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni İlkokulu yöneticileri içerisinde büyük firmalarında olduğu 76 şirkete ulaşarak okulu baştan aşağı yeniledi.Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr.

Adıyaman’ın Besni İlkokulu yöneticileri içerisinde büyük firmalarında olduğu 76 şirkete ulaşarak okulu baştan aşağı yeniledi.
Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk tarafından ilan edilen 2023 Eğitim Vizyonu “Okulların Finansmanı” hedefine bağlı olarak Besni İlkokulu Müdürlüğü projeden 3 ay önce Besni Kaymakamlığı Koordinasyonunda başlattığı “Besni İlkokulu Sorunlarını Devletimize Yük Olmadan Çözüyor" projesini yüzde yüz başarı ile tamamladı. 16 aylık süreçte devasa şirketlerin desteğini arkasına alan Besni İlkokulu, okulu baştan aşağı yeniledi.
Okul Müdürü Yaşar Gülten, projeyi yüzde yüz başarı ile tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “İçerisinde büyük holding ve şirketlerinde yer aldığı şirketlerin desteği ile okulumuzu baştan aşağı yeniledik. Okulumuzun dış cephe boyasından sınıflara, bahçe ihata duvarından kütüphanesine, bahçeye geleneksel oyunlardan fotoselli musluklara kadar bir çok iş devletimize yük olmadan çözülmüştür” dedi.
Gülten, açıklamasının devamında, “Bakanlığımızın yıllardır uygulamaya çalıştığı okul öncesinde ücretsiz eğitimi Besni İlkokulu 2017 yılından beri uygulayarak tüm aidatları tamamen kaldırmış ve tüm öğrencilerin eğitim materyalleri de ücretsiz temin edilerek çocuklarımıza verilmektedir. Yine bununla birlikte Besni İlkokulu sponsorların desteğiyle her 15 tatilde tüm öğrencilerine karne hediyesi vermekten gurur duymaktadır. Bu çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Erbil Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Yetkin Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Turanlı Eczanesi
Kahta
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