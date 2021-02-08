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Besni Küçük Sanayi Sitesi esnafı kan bağışında bulundu

08.02.2021 12:58 | Son Güncelleme:
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Besni Küçük Sanayi Sitesi esnafı kan bağışında bulundu

Adıyaman Kan Bağış Merkezi tarafından Besni Küçük Sanayi Sitesinde düzenlenen kan bağışına sanayi esnafı ilgi gösterdi.Besni Küçük Sanayi Sitesi esnafı kısa sürede 42 ünite kan bağışında bulundu.

Adıyaman Kan Bağış Merkezi tarafından Besni Küçük Sanayi Sitesinde düzenlenen kan bağışına sanayi esnafı ilgi gösterdi.
Besni Küçük Sanayi Sitesi esnafı kısa sürede 42 ünite kan bağışında bulundu. Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak kan bağışının önemine dikkat çekti.
Başkan Arslan, "İnsanların ihtiyaç duyduğu kan bulunamadığı takdirde ölümler olabilmektedir. Kimin ne zaman kana ihtiyacı olduğu bilinmemektedir. Ayrıca kan bağışı ile kandan bakılarak kendinizle ilgili teşhis edilen problemleri de öğrenebilirsiniz. Oysa kan vermek sadece ihtiyacı olanın yararına değil kan veren kişinin de yararınadır. Vücut kan verince rahatlar ve bazı değerler dengelenir. Biz de Besni Küçük Sanayi Sitesi olarak Adıyaman Kan Bağışı Merkezi tarafından sanayimizde düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek olarak esnaf arkadaşlarımızla birlikte kan verdik. Kan bağışı konusunda herkes bilinçlenmeli ve bir insan yılda ortalama 3 kez kan vermelidir. Esnaflarımıza kan bağışlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Besni Küçük Sanayi Sitesi esnafı kan bağışında bulundu

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