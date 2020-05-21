YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Besni’de berber ve kuaförleri korona virüs testi yapıldı

Besni’de berber ve kuaförleri korona virüs testi yapıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.05.2020 12:32 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesindeki berber, güzellik merkezi ve kuaför salonlarında iş yeri sahipleri ile personeline korona virüs testi yapıldı.Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan berber, güzellik merkezi ve kuaförler faaliyetlerine başladı.

Besni’de berber ve kuaförleri korona virüs testi yapıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesindeki berber, güzellik merkezi ve kuaför salonlarında iş yeri sahipleri ile personeline korona virüs testi yapıldı.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan berber, güzellik merkezi ve kuaförler faaliyetlerine başladı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından belirlenen planlama dahilinde iş yeri sahipleri ile personeline Besni Devlet Hastanesi’nde yapılan korona virüs test sonuçları belli oldu. Toplam 99 kişiye yapılan test sonuçlarının hepsi negatif çıktı.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, "Bizler her zaman esnafımızın yanındayız. Esnafımızın sağlığı ve huzuru için elimizden geleni yapıyoruz. Berber esnafımıza yaptırmış olduğumuz toplam 99 korona virüsü testinin tamamı çok şükür negatif çıktı ve bir tehdit görülmedi. Esnaflarımızdan ve vatandaşlarımızdan isteğimiz toplum sağlığı için tedbirleri elden bırakmamaları. Temizliğe en üst düzeyde özen göstermek ve riski en az seviyeye indirmek için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.
Berber esnafı ise Besni Esnaf Odası Başkanı Hayati İşitmen’e, İlçe Sağlık Müdürü Abdurrahman Arpacı’ya ve Besni Devlet Hastanesine yapılan virüs testinden dolayı teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Olta balıkçılarına balon balığı şoku! Olta balıkçılarına balon balığı şoku!
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Tarsus’ta asfalt çalışması

Tarsus’ta asfalt çalışması

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması toplantısı

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması toplantısı

Adıyaman Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:25
Sabah
05:05
Öğle
12:29
İkindi
16:19
Akşam
19:42
Yatsı
21:15

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Aslan Eczanesi
Merkez
Betül Eczanesi
Merkez
Erkan Eczanesi
Merkez
Gündoğan Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Karanfil Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kahta Cumhuriyet mahallesinde karantina

Kahta Cumhuriyet mahallesinde karantina

Umut Işığı Derneği Başkanı Memet Doğan Oldu

Umut Işığı Derneği Başkanı Memet Doğan Oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.