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Besni’de çatı yangını büyümeden söndürüldü

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.04.2020 11:08 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, iki katlı evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.Yangın öğlenden sonra, Besni İlçesi Dumlupınar Mahallesi Özler Obasında bulunan Bekir Ertaş adlı şahsa ait olan iki katlı evin çatısında çıktı.

Besni’de çatı yangını büyümeden söndürüldü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, iki katlı evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın öğlenden sonra, Besni İlçesi Dumlupınar Mahallesi Özler Obasında bulunan Bekir Ertaş adlı şahsa ait olan iki katlı evin çatısında çıktı. Evde tek başına kaldığı öğrenilen çocuğun ateş yakması sonucunda çatıda bulunan ve kullanılmayan eşyaların bulunduğu deponun alev almasına neden oldu. Çıkan yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale bulunarak yangını büyümeden söndürdü. Evin çatısında bulunan depo ise kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Besni’de çatı yangını büyümeden söndürüldü

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