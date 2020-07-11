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Besni’de hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 11.07.2020 09:56 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayında şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Yenikent’te bulunan bir kafeden paranın çalındığı hırsızlık olayı ile ilgili olarak Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince yapılan hassas çalışmalar neticesinde şüpheli S.E.M.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayında şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yenikent’te bulunan bir kafeden paranın çalındığı hırsızlık olayı ile ilgili olarak Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince yapılan hassas çalışmalar neticesinde şüpheli S.E.M. bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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