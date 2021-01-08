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Besni’de kırsal kalkınma destekleri tanıtım toplantısı yapıldı

08.01.2021 15:15 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’ın Besni ilçesinde, kırsal kalkınma destekleri 14.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, kırsal kalkınma destekleri 14. etap kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkında bilgilendirme ve tanıtım toplantısı yapıldı.
Besni ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü SODES Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kiyas, Müdür Yardımcısı Nedim Baybatmaz, Proje Koordinatörü İlker Yener, Altyapı Koordinatörü Ayhan Çelikten, Besni ilçe Müdürü Mehmet Kösekul ve çiftçiler katıldı.
Toplantıda ekonomik yatırımlar, ekonomik yatırım tutarları ve destekleme oranları, yatırım yeri ve mülkiyet durumu gibi önemli konular ele alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla, kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi hakkında tebliğ 21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi gazete de yayılanmış olup tebliğ kapsamında kırsal alanda tarımsal üretimde kullanılan alet bir çok alet ekipman ve ürün işleme paketleme tesislerinin kurulumuna yönelik desteklemeler sağlanacak.
Toplantıya katılan konu uzmanları konu hakkında ayrıntılı bilgilendirme yaparak tarımsal üretim aşamasındaki sabit yatırımlar ile tarımsal ürün işleme paketleme tesisleri ile makine ekipman alanlarında büyük ekonomik yatırımlarda 500.000,00 ile 3.000.000,00 arası projelere ekonomik altyapı kapsamında ise 20.000,00 ile 500.000,00 TL tutarındaki projelerin bakanlık tarafından yüzde 50 hibe yoluyla destekleneceğini belirtti.
Proje kapsamında canlı hayvan alımları hariç tarımsal üretimin tüm alanlarında yüzde 50 hibe desteklemesi yapılacak olup başvurular Tarım ve Orman Bakanlığının internet sayfasından online olarak şahıslar tarafından yapılacak. Çiftçilerin yapacak oldukları yatırım ve almak istedikleri alet ekipman için karar vermeleri durumunda başvuru işlemleri için ilçe müdürlüğüne başvurmaları halinde kayıtları kurumdaki konu uzmanları tarafından da yapılacak.
Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas ise bu projeden azami şekilde faydalanılması ve tüm çiftçilere duyurulması konusunda azami hassasiyet gösterilmesi, projenin uygulanmasında çiftçilerin sorunlarının teknik personeller ve danışmanlar tarafından giderilmesine dikkat edilmesi gerektiğini dile getirerek çiftçilerin sorunlarını dinledi.

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