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Besni’de Korona Virüs denetimi yapıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.10.2020 17:47 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Korona Virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.Besni Kaymakam Vekili Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal başkanlığında yapılan denetime, Besni ilçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, Besni ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, Besni ilçe Sağlık Müdürü Dr.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Korona Virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Besni Kaymakam Vekili Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal başkanlığında yapılan denetime, Besni ilçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, Besni ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, Besni ilçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşe Fulya Alben ve bazı kurum amirleri katıldı.
İşletmeleri ve esnafları tek tek gezen Kaymakam Mutlu Köksal, Korona Virüs salgını kapsamında vatandaşların uymaları gereken kuralları ve uyulması gereken önlemleri anlattı.
Korona Virüs salgının devam ettiğini ve rehavete kapılmamaları konusunda da vatandaşları uyaran Kaymakam Köksal, maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat çekti.

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Doğan Eczanesi
Merkez
Engin Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Hayat Eczanesi
Kahta
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