Beştepe'deki törene katılan ünlüler

Törene katılanlar arasında sürpriz isimler vardı. Geceye davetli isimler Külliye'den bu paylaşımları yaptılar. Törene, Ece Erken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alişan, Mustafa Ceceli gibi isimler yer aldı. İşte Beştepe'deki törene katılan ünlü isimler...