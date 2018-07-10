Beştepe'deki törene katılan ünlüler

Törene katılanlar arasında sürpriz isimler vardı. Geceye davetli isimler Külliye'den bu paylaşımları yaptılar. Törene, Ece Erken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alişan, Mustafa Ceceli gibi isimler yer aldı. İşte Beştepe'deki törene katılan ünlü isimler...
Beştepe'deki törene ünlü isimler de katıldı
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Ece Erken- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç
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Şarkıcı Alişan-Ali Koç
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Mustafa Ceceli Ampute milli sporcu Muhammet Yeğen ile birlikte
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Gazeteci Bilal Demir - Orhan Gencebay
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Ses sanatçısı Züleyha Ortak - eski İtalya Başbakanı Berlusconi
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Gazeteci Hakan Erdem- Wilma Elles
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Gazeteci Salih Nayman Esra Erol ile birlikte
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Mustafa Ceceli, başarılı güreşçimiz Taha Akgül ve Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımımız da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak törene Müge Anlı'da katıldı
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