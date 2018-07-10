MAGAZİN

Beştepe'deki törene katılan ünlüler

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.07.2018 02:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreni Ankara Beştepe'de gerçekleştirildi. Geceye davetli isimler Külliye'den bu paylaşımları yaptılar.

Törene katılanlar arasında sürpriz isimler vardı. Geceye davetli isimler Külliye'den bu paylaşımları yaptılar. Törene, Ece Erken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alişan, Mustafa Ceceli gibi isimler yer aldı. İşte Beştepe'deki törene katılan ünlü isimler...

Beştepe'deki törene ünlü isimler de katıldı

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Ece Erken- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

Ece Erken- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç
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Şarkıcı Alişan-Ali Koç

Şarkıcı Alişan-Ali Koç
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Mustafa Ceceli Ampute milli sporcu Muhammet Yeğen ile birlikte

Mustafa Ceceli Ampute milli sporcu Muhammet Yeğen ile birlikte
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Gazeteci Bilal Demir - Orhan Gencebay

Gazeteci Bilal Demir - Orhan Gencebay
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Ses sanatçısı Züleyha Ortak - eski İtalya Başbakanı Berlusconi

Ses sanatçısı Züleyha Ortak - eski İtalya Başbakanı Berlusconi
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Gazeteci Hakan Erdem- Wilma Elles

Gazeteci Hakan Erdem- Wilma Elles
7 / 10

Gazeteci Salih Nayman Esra Erol ile birlikte

Gazeteci Salih Nayman Esra Erol ile birlikte
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Hülya Koçyiğit

Hülya Koçyiğit
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Mustafa Ceceli, başarılı güreşçimiz Taha Akgül ve Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımımız da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Mustafa Ceceli, başarılı güreşçimiz Taha Akgül ve Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımımız da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak törene Müge Anlı'da katıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak törene Müge Anlı'da katıldı
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